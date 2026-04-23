Ủy quyền nhận lương hưu: Hỗ trợ người dân tránh gián đoạn chi trả

Những ngày qua, BHXH TP Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, đặc biệt với người cao tuổi, người yếu thế, trong bối cảnh quy định mới sắp có hiệu lực.

Hỗ trợ người dân làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại phường Hà Đông. Ảnh: BHXH

Theo BHXH TP Hà Nội, Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2025/QH15 cho phép người thụ hưởng ủy quyền bằng văn bản cho người khác nhận thay các chế độ.

Quy định mới giúp linh hoạt hơn cho những trường hợp khó khăn về sức khỏe, đi lại. Tuy nhiên, giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày lập, buộc người dân phải cập nhật định kỳ.

Đối với các trường hợp đã ủy quyền trước khi luật mới có hiệu lực, vẫn được áp dụng theo quy định cũ của Luật số 58/2014/QH13 nhưng chỉ đến hết ngày 30-6-2026.

Sau thời điểm này, nếu tiếp tục ủy quyền, người hưởng phải làm lại giấy theo quy định mới để đảm bảo quyền lợi không bị gián đoạn.

Hiện TP Hà Nội có hơn 606.800 người hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng với số tiền chi trả gần 4.200 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 99,56% nhận qua phương thức không dùng tiền mặt, tương đương hơn 604.000 người. Ngoài ra, còn hơn 2.600 người nhận tiền mặt, chủ yếu là người cao tuổi hoặc hoàn cảnh đặc biệt, nên nhu cầu ủy quyền nhận thay vẫn phổ biến.

Để hỗ trợ người dân, BHXH TP Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và chính quyền cơ sở tổ chức các điểm tiếp nhận, hướng dẫn làm thủ tục ngay tại địa phương.

Người dân có thể nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH, bưu điện hoặc các điểm hành chính công, giúp giảm thời gian đi lại.

Theo cơ quan này, để tránh gián đoạn việc chi trả, người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn giấy ủy quyền đang sử dụng.

Trường hợp chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, người hưởng cần làm đơn đề nghị theo mẫu. Việc nhận qua tài khoản được khuyến khích do an toàn, tiện lợi và nhanh chóng.

Người dân nộp giấy ủy quyền nhận lương hưu có chứng thực

Nếu tiếp tục ủy quyền, người dân phải nộp giấy ủy quyền có chứng thực kèm mẫu đề nghị, trong đó nêu rõ thời hạn, phạm vi ủy quyền, hình thức nhận tiền và thông tin người được ủy quyền. Các thông tin liên hệ cần đầy đủ để thuận tiện xác minh.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân cảnh giác với các hình thức lừa đảo. Hiện việc tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện trực tiếp tại cơ quan hoặc thông qua chính quyền địa phương, không yêu cầu cung cấp thông tin qua mạng xã hội hay đường link lạ.

Với các trường hợp già yếu, khó khăn trong di chuyển, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ chứng thực chữ ký tại nhà khi cần thiết. Trong tháng 4, Hà Nội triển khai cao điểm với các tổ xung kích tại cơ sở, hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh gọn, hạn chế đi lại.

BHXH TP Hà Nội khuyến nghị người dân chủ động rà soát giấy ủy quyền, thực hiện lại trước ngày 1-7 hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân để đảm bảo việc chi trả liên tục, an toàn.