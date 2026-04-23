Khởi tố Hà Thị Hồng SN 1996 và hàng loạt đối tượng trong chuyên án liên tỉnh quy mô lớn

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh về tổng rà soát, quản lý, đấu tranh với các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau thời gian dài xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh, ngày 21/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nền tảng mạng xã hội Facebook lập nhiều fanpage như: "Tùng Công Tử", "Tùng kéo vốn", "Nghĩa kéo vốn", "Hoàng Long", "Mạnh Cường", "Ninh Công Tử", "Anh Long kéo vốn 9999", "Cường kéo vốn 9999"… để tổ chức livestream, kêu gọi người dân tham gia các hoạt động "đánh bạc chắc chắn thắng tiền".

Các đối tượng quảng cáo có thể "kéo vốn", "đặt cược hộ" cho người chơi tại các cổng game như Sunwin, Hitclub…, cam kết thắng 100%, lợi nhuận cao gấp nhiều lần số tiền bỏ ra. Người tham gia được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng cung cấp.

Sau đó, các đối tượng dàn dựng các giao dịch thắng cược giả ngay trên livestream nhằm tạo lòng tin, tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển thêm tiền với giá trị lớn hơn, rồi cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm:

Nguyễn Đình Quân (SN 2005, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh); Đinh Văn Dương (SN 2001), Đặng Văn Hoàng (SN 2000), Nguyễn Văn Bách (SN 2000), Nguyễn Xuân Tùng (SN 2001) cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hoàng Long (SN 2000), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2000) cùng trú tại tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Anh Đức (SN 1987, trú tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) và Tô Kim Nhất (SN 2000, trú tại thành phố Hà Nội).

Đồng thời, khởi tố bị can Hà Thị Hồng (SN 1996, trú tại tỉnh Sơn La) về tội “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án, lực lượng Công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, cá cược trực tuyến trái phép dưới mọi hình thức; nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi “đầu tư”, “kéo vốn”, “đặt cược hộ” với cam kết lợi nhuận cao trên mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.