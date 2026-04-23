Nguyên nhân người phụ nữ bị thanh niên lạ mặt chặn đầu, đánh tới tấp khi vừa rời trụ sở công an phường

Liên quan vụ người phụ nữ bị hành hung trên đường phố ở Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) vào chiều 19/4 gây phẫn nộ dư luận trong những ngày vừa qua, thông tin trên báo Gia Lai Online, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng Công an sẽ điều tra làm rõ, xử lý nghiêm.

Cụ thể vào chiều 19/4, trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây xảy ra liên tiếp 2 vụ bạo lực phụ nữ, với tổng cộng 3 nạn nhân bị tấn công. Trong đó, vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 17h34' tại trước căn nhà số 705 Âu Cơ (phường Quy Nhơn Tây) và được camera an ninh ghi lại. Đoạn clip ghi lại sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Nạn nhân của vụ hành hung được xác định là chị N.T.T.V. (SN 1992, trú phường Quy Nhơn Tây). Còn vụ thứ nhất xảy ra trước đó vài giờ, tại một căn nhà trọ ở địa bàn khu phố 5, phường Quy Nhơn Tây, khiến 2 phụ nữ khác phải điều trị thương tích.





Chia sẻ trên Gia Lai Online, chị V. cho biết vào khoảng 15h ngày 19/4, chị đến chơi tại nhà trọ của người em bà con tên N.T.M.D. (ở khu phố 5, phường Quy Nhơn Tây). Tại đây chị V. chứng kiến việc D. và một phụ nữ khác bị đối tượng tên V.V.N. (trú phường Quy Nhơn Tây) đánh tới tấp nên đã trình báo Công an phường.

Sau khi rời khỏi trụ sở Công an phường thì chị V. bị một đối tượng lạ mặt bám theo chặn đầu, rồi đánh đập. Đối tượng đánh chị V. được xác định là N.B.T. (27 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai).

Trong 3 nạn nhân bị đánh đập có 2 người phụ nữ bị thương tích phải nhập viện điều trị. Riêng chị V. dù bị thương vẫn cố gắng chịu đựng để chăm sóc 4 đứa con gái nhỏ. Công an phường Quy Nhơn Tây đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh, đồng thời tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó vào sáng 20/4, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh vụ một phụ nữ đi xe máy bị một nam thanh niên mặc áo trắng, quần ngắn đen áp sát, chặn đầu, hành hung trên đường phố thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai).

Theo nội dung chia sẻ từ tài khoản facebook có tên “T.G.N.S” thì sự việc xảy ra vào khoảng 17h34 ngày 19/4. Lúc này, một phụ nữ đang đi trên đường thì có thanh niên đi theo xe, tạt đầu chặn đường rồi đánh tới tấp. Người này dùng dép đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu nạn nhân. Không dừng lại, đối tượng còn dùng đầu gối tấn công vào vùng bụng, quật ngã người phụ nữ xuống đường và tiếp tục hành hung, mặc cho nạn nhân kêu cứu. Hành vi bạo lực diễn ra ngay trên đường phố đông đúc xe cộ.