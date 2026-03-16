Điều động Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Theo quyết định của Ban Bí thư, điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: Duy Thính

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ ông Đỗ Thành Trung được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất chính trị; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kế hoạch, đầu tư, tài chính; có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài chính.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, với những phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Đỗ Thành Trung sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đi đầu trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên của TP Hải Phòng thường xuyên quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ông Đỗ Thành Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hải Phòng.

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Duy Thính

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được Đảng giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước những yêu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ sẽ ưu tiên tập trung thời gian để nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế và sớm ổn định công việc, không để công việc bị gián đoạn; nêu cao tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, lắng nghe, cầu thị học hỏi, kế thừa và phát huy những kết quả của các lãnh đạo tiền nhiệm; bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, thành phố để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thành Trung. Ảnh: Duy Thính

Ông Đỗ Thành Trung bày tỏ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, Ban, Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ, chia sẻ, tạo điều kiện và đồng hành của các cán bộ trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các thế hệ cán bộ lão thành cùng các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố, các đồng chí, đồng nghiệp và toàn thể người dân thành phố Cảng.



