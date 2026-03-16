Truy tìm Nguyễn Văn Hận sinh năm 1984

16-03-2026 - 17:21 PM | Xã hội

Công an thông báo truy tìm Nguyễn Văn Hận (ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) để phục vụ điều tra nguồn tin về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Hận (SN 1984, ngụ ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Theo Công an, Nguyễn Văn Hận là người có liên quan đến nguồn tin về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2021 tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hiện không rõ Nguyễn Văn Hận đang ở đâu nên cơ quan chức năng cần truy tìm để phục vụ việc điều tra.

Công an đề nghị các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các phòng nghiệp vụ Công an các tỉnh, thành phố…phối hợp truy tìm.

Khi thấy Nguyễn Văn Hận ở đâu đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai địa chỉ số 47 đường Nguyễn Ái Quốc (khu phố 2, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) số điện thoại 0839.268.979 hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.

Hà Minh Hiệp SN 1996 đến công an xã đầu thú

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an TP Hà Nội thông báo nóng tới tất cả xe khách, xe tải, xe container, xe hợp đồng

Công an TP Hà Nội thông báo nóng tới tất cả xe khách, xe tải, xe container, xe hợp đồng Nổi bật

Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ súng bắn vợ tử vong: Danh tính nghi can, tiết lộ nguyên nhân

Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ súng bắn vợ tử vong: Danh tính nghi can, tiết lộ nguyên nhân Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 16-3: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 16-3: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

16:59 , 16/03/2026
Hiện trường đám cháy khiến 2 vợ chồng cùng 3 con nhỏ mắc kẹt bên trong lúc nửa đêm

Hiện trường đám cháy khiến 2 vợ chồng cùng 3 con nhỏ mắc kẹt bên trong lúc nửa đêm

16:40 , 16/03/2026
Bộ Chính trị: Tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là hình thức trực tuyến

Bộ Chính trị: Tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là hình thức trực tuyến

16:33 , 16/03/2026
Toàn tuyến đường này đã phủ kín camera phạt nguội của Cục CSGT, mọi vi phạm đều bị ghi hình

Toàn tuyến đường này đã phủ kín camera phạt nguội của Cục CSGT, mọi vi phạm đều bị ghi hình

16:26 , 16/03/2026

