Truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang SN 1983

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang (Sinh năm 1983, trú khu phố 3, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Biên Hòa.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2018 tại địa bàn TP. Biên Hòa.

Quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thuỳ Trang - Ảnh: Công an Đồng Nai

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang có liên quan trực tiếp đến vụ án nhưng hiện không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu làm gì địa phương không nắm rõ.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng là sẹo chấm cách 03 cm trên sau đầu mép trái.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương và người dân nếu phát hiện người có nhân thân, lai lịch và đặc điểm nhận dạng nêu trên, thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai, Cán bộ thụ lý: Nguyễn Xuân Quyết (Số điện thoại: 0988.356.227).

Việc cung cấp thông tin kịp thời sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.