Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang SN 1983

08-03-2026 - 08:13 AM | Xã hội

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang có liên quan trực tiếp đến vụ án nhưng hiện không có mặt tại nơi cư trú.

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang (Sinh năm 1983, trú khu phố 3, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Biên Hòa.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2018 tại địa bàn TP. Biên Hòa.

Quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thuỳ Trang - Ảnh: Công an Đồng Nai

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang có liên quan trực tiếp đến vụ án nhưng hiện không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu làm gì địa phương không nắm rõ.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng là sẹo chấm cách 03 cm trên sau đầu mép trái.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương và người dân nếu phát hiện người có nhân thân, lai lịch và đặc điểm nhận dạng nêu trên, thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai, Cán bộ thụ lý: Nguyễn Xuân Quyết (Số điện thoại: 0988.356.227).

Việc cung cấp thông tin kịp thời sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký tạm trú từ ngày 15/3 tới đây

Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký tạm trú từ ngày 15/3 tới đây Nổi bật

Người đang hưởng lương hưu qua đời, người thân sẽ được nhận trợ cấp thế nào?

Người đang hưởng lương hưu qua đời, người thân sẽ được nhận trợ cấp thế nào? Nổi bật

Vụ Mercedes bị đập gương, cào xước khi đỗ bên đường ở Hà Nội: Danh tính người phụ nữ vừa bị khởi tố

Vụ Mercedes bị đập gương, cào xước khi đỗ bên đường ở Hà Nội: Danh tính người phụ nữ vừa bị khởi tố

08:04 , 08/03/2026
Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa kéo dài

Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa kéo dài

07:49 , 08/03/2026
Đồng loạt khám xét trụ sở, nơi ở, bắt giám đốc Hoàng Văn Cường

Đồng loạt khám xét trụ sở, nơi ở, bắt giám đốc Hoàng Văn Cường

07:46 , 08/03/2026
Cựu thứ trưởng "ăn" hơn 4,5 tỉ đồng để giúp doanh nghiệp trúng thầu

Cựu thứ trưởng "ăn" hơn 4,5 tỉ đồng để giúp doanh nghiệp trúng thầu

21:50 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên