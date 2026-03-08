Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa kéo dài

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-03-2026 - 07:49 AM | Xã hội

Ngày hôm nay (8/3), miền Bắc nhiều mây, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm qua. Từ đêm nay, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, từ ngày mai, không khí lạnh bắt đầu tràn xuống, nền nhiệt tiếp tục giảm. Thanh Hoá- Nghệ An hôm nay nhiều mây, ít mưa. Các khu vực khác ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Từ đêm nay đến ngày 10/3, miền Bắc có thể đón mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo ngày mai (9/3), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, từ chiều và đêm mai, ảnh hưởng mở rộng xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, từ đêm mai, miền Bắc chuyển rét. Trong hai ngày 9-10/3, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, mưa xuất hiện theo đợt ở một số khu vực, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nắng gián đoạn, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Dự báo trong hai ngày 9-10/3, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, Thanh Hoá chuyển rét, Nghệ An – Hà Tĩnh chuyển lạnh. Từ ngày 9-11/3, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ngày nắng, ít mưa.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa vừa, mưa to

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

