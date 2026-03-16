Toàn tuyến đường này đã phủ kín camera phạt nguội của Cục CSGT, mọi vi phạm đều bị ghi hình

16-03-2026 - 16:26 PM | Xã hội

Cục CSGT cho biết, trong ngày 15/3, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát xe khách, phát hiện 39 trường hợp vi phạm tốc độ trên cao tốc TP HCM – Vân Phong.

Theo Cục CSGT, tuyến cao tốc TP.HCM – Vân Phong là mạch máu giao thông quan trọng, rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối giao thương giữa các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Đặc biệt trong thời điểm cao điểm người dân từ TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam về quê, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, lực lượng CSGT nhận diện rõ nguy cơ một số phương tiện, nhất là xe kinh doanh vận tải hành khách, có biểu hiện chạy quá tốc độ để kịp quay đầu đón khách. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Vi phạm tốc độ không chỉ là coi thường pháp luật mà còn là "án treo" đối với tính mạng của hành khách và người tham gia giao thông xung quanh.

Hình ảnh xe vi phạm do camera AI ghi lại (Ảnh: Cục CSGT).

Để chủ động phòng ngừa, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tổ chức đo tốc độ 24/24h ở cả 2 chiều tuyến; Linh hoạt thay đổi vị trí kiểm soát để ngăn chặn tình trạng né tránh; Tập trung kiểm tra nhóm phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, đồng thời kết hợp xử lý trực tiếp và phạt nguội qua hệ thống giám sát.

Kết quả, trong ngày 15/3, lực lượng chức năng đhát hiện 39 trường hợp vi phạm tốc độ, gồm: 10 trường hợp vi phạm tốc độ tối thiểu; 18 trường hợp vượt từ 5km/h đến dưới 10km/h; 9 trường hợp vượt từ 10km/h đến 20km/h; 2 trường hợp vượt từ trên 20km/h đến 35km/h

Trong đó, lập biên bản trực tiếp 6 trường hợp; Phạt nguội 33 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt hơn 84 triệu đồng.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

