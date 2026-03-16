Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện trường đám cháy khiến 2 vợ chồng cùng 3 con nhỏ mắc kẹt bên trong lúc nửa đêm

16-03-2026 - 16:40 PM | Xã hội

Lửa lớn bùng lên từ tầng dưới đã chặn đứng lối thoát duy nhất của 2 vợ chồng cùng 3 con nhỏ, buộc cả gia đình phải chạy ngược lên lan can tầng 4 kêu cứu trong vô vọng.

Ngày 15/3, Công an phường Bến Thành cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy căn nhà nhiều tầng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn hô hoán. Thời điểm này, trong căn nhà có 2 vợ chồng (44 tuổi) cùng 3 con nhỏ từ 4 đến 12 tuổi đang ngủ ở các phòng phía trên.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn

Các nạn nhân đã thoát khỏi đám cháy an toàn

Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ

Nghe tiếng hô hoán cả gia đình chạy xuống tầng trệt nhưng lửa đã bao trùm lầu một, chặn lối thoát duy nhất qua cửa chính. Lúc này, 2 vợ chồng cùng 3 con nhỏ vội chạy lên lan can lầu bốn kêu cứu.

Do trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên bùng cháy kèm hói đen bốc lên dày đặc. Nhiều gia đình bên cạnh lo sợ cháy lan nên di chuyển ra khu vực an toàn.

Nhận tin, Công an cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng có mặt chữa cháy cứu người mắc kẹt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM dùng xe thang cao hơn 20 m tiếp cận lan can tầng 4 và đưa cả năm người xuống đất an toàn. Bên cạnh đó, cảnh sát phá cửa tầng dưới để chữa cháy.

Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản trong căn nhà bị cháy hoàn toàn. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an TP Hà Nội thông báo nóng tới tất cả xe khách, xe tải, xe container, xe hợp đồng

Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ súng bắn vợ tử vong: Danh tính nghi can, tiết lộ nguyên nhân

Bộ Chính trị: Tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là hình thức trực tuyến

16:33 , 16/03/2026
Toàn tuyến đường này đã phủ kín camera phạt nguội của Cục CSGT, mọi vi phạm đều bị ghi hình

16:26 , 16/03/2026
Khám xét nơi ở, khởi tố thầy lang online Phàng Thị Sua SN 1993

16:08 , 16/03/2026
Hai nam thanh niên lên kịch bản cướp 3.000 USD của nữ nhân viên ngân hàng

15:40 , 16/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên