Ra lệnh bắt tạm giam TikToker Nguyễn Văn Dũng SN 1993

Ngày 23/4, Công an TP.HCM cho biết trên báo Thanh Niên rằng đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, ngụ phường Long Bình) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ việc được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng của Phòng An ninh nội địa. Lực lượng chức năng ghi nhận tài khoản TikTok mang tên “Master Dũng Văn” thường xuyên phát tán các đoạn video có nội dung mê tín dị đoan, có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác và trục lợi bất chính. Chủ nhân của tài khoản này nhanh chóng được xác định là Nguyễn Văn Dũng.

Nguyễn Văn Dũng livestream tự nhận có khả năng "cảm xạ", giải quyết các vấn đề tâm linh.

Tại cơ quan điều tra, báo Tuổi Trẻ trích dẫn lời khai của Nguyễn Văn Dũng thừa nhận đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người xem để đăng tải các nội dung liên quan đến lĩnh vực “tâm linh”. Đối tượng tự nhận mình có khả năng đặc biệt về “cảm xạ”, có thể đứng ra hóa giải các vấn đề như “oan gia trái chủ” hay “âm binh quấy phá” nhằm thu hút lượng lớn người theo dõi và tương tác.

Để hiện thực hóa hành vi chiếm đoạt, Dũng đưa ra mức phí "làm phép" dao động từ 5 triệu đến 30 triệu đồng cho mỗi lần “giải quyết”. Tuy nhiên, sau khi các nạn nhân chuyển tiền, đối tượng không thực hiện được bất kỳ cam kết nào như đã hứa hẹn. Theo tài liệu từ cơ quan công an, chỉ tính riêng một trường hợp tố cáo điển hình, nạn nhân đã bị Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 33 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Dũng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ quy mô cũng như xác định thêm các nạn nhân khác của "Master Dũng Văn".

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các thông tin mang tính chất mê tín dị đoan trên mạng xã hội. Việc tin vào các "thầy" tự phong với khả năng siêu nhiên không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo tương tự, người dân cần trình báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.