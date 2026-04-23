Xôn xao “bé trai bị đánh chết vì mượn 100.000 đồng”: Bé trai đã khỏe, công an xử lý kẻ tung tin

Theo PV | 23-04-2026 - 21:12 PM | Xã hội

Công an Tây Ninh làm việc người tung tin bé trai bị đánh tử vong vì nợ 100.000 đồng

Ngày 23-4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã làm việc với chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về vụ "bé trai bị bạn đánh tử vong do thiếu nợ 100.000 đồng", gây xôn xao dư luận.

Nội dung vi phạm đã được gỡ bỏ, cơ quan chức năng đang tiếp tục lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh. Một bé trai 12 tuổi trước đó có mượn 100.000 đồng của một thiếu niên 14 tuổi cùng địa phương. Sáng 18-4, người này rủ thêm một bạn cùng tuổi đi đòi tiền.

Do bé trai chỉ có 60.000 đồng, hai thiếu niên hẹn hôm sau lấy đủ, đồng thời đe dọa nếu không trả sẽ bị đánh. Sáng hôm sau, khi vẫn chưa nhận đủ tiền, hai thiếu niên yêu cầu bé trai đến một quán cà phê bỏ hoang rồi thay phiên nhau hành hung.

Khi thấy một người quen đi ngang, một trong hai thiếu niên còn nhờ quay lại cảnh đánh. Sau đó, bé trai có nhiều vết xây xát và được gia đình đưa lên TPHCM thăm khám.

Tuy nhiên, vài ngày sau, đoạn video bị phát tán trên mạng xã hội kèm thông tin sai lệch rằng nạn nhân đã tử vong, khiến dư luận hoang mang.

Gia đình xác nhận hiện sức khỏe bé trai đã ổn định, sinh hoạt bình thường.

Công an xã Lộc Ninh đang xem xét, xử lý hành vi của hai thiếu niên liên quan; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý người đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo PV

Người lao động

3 quy định mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ

3 quy định mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú, tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lao xe tử vong, đình chỉ thiếu tá CSGT

Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo vụ nam sinh lao xe tử vong, đình chỉ thiếu tá CSGT Nổi bật

Quyết định truy nã Lê Hằng Nga SN 1997

Quyết định truy nã Lê Hằng Nga SN 1997

19:56 , 23/04/2026
Công ty bắt ép người lao động làm việc trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có thể bị phạt bao nhiêu?

Công ty bắt ép người lao động làm việc trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có thể bị phạt bao nhiêu?

19:09 , 23/04/2026
Toàn cảnh phố phường Hà Nội mang diện mạo khác lạ sau 4 tháng lập lại trật tự vỉa hè

Toàn cảnh phố phường Hà Nội mang diện mạo khác lạ sau 4 tháng lập lại trật tự vỉa hè

18:40 , 23/04/2026
Infographic: Chi tiết 11 tuyến phố Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng ngay từ ngày 1/7, người dân cần kiểm tra ngay!

Infographic: Chi tiết 11 tuyến phố Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng ngay từ ngày 1/7, người dân cần kiểm tra ngay!

18:24 , 23/04/2026

