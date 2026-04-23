Clip nhân viên đường sắt đá người đàn ông tông gãy gác chắn: Thông tin bất ngờ về tài xế

Mới đây, một đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc người đàn ông tông gãy gác chắn tàu khi tàu sắp tới đã lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, thời điểm gác chắn đã hạ, tàu sắp đi qua thì người đàn ông điều khiển xe máy lao tới, tông vào gác chắn rồi ngã xuống đường ray.

Ngay lập tức, 2 nhân viên đường sắt đã chạy tới hỗ trợ người gặp nạn, kéo xe máy ra, dọn dẹp đồ đạc rơi vãi để đảm bảo cho tàu đi qua an toàn. Trong lúc này, người đàn ông điều khiển xe máy vẫn không bước ra khỏi khu vực nguy hiểm, đứng dậy dắt xe máy. Thấy vậy, một nhân viên đường sắt đã bực tức la lớn, sau đó kéo người đàn ông ra phía ngoài và đá vào người này. Chỉ khoảng 30 giây sau thì tàu chạy qua.

Nhiều người xem đoạn clip đã bày tỏ ý kiến cho rằng người đàn ông coi thường tính mạng, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 23/4, tại Km3+330 đường tỉnh 622C, giao với lý trình Km919+198 tuyến đường sắt Bắc – Nam (thuộc thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi).

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, thời điểm trên, ông Lê Quang T. (SN 1986, trú xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy biển kiểm soát 76B7-238.XX, lưu thông theo hướng Đông – Tây. Khi đến khu vực giao cắt, xe máy của ông T. đã xảy ra va chạm với cần chắn đường sắt đang hạ xuống. Vụ việc khiến thanh chắn gãy, xe máy hư hỏng, ông T. ngã ra đường, bị xây xát nhẹ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Tổ CSGT khu vực 2, Đội CSGT đường bộ số 1 đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Thọ Phong có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, ghi nhận thiệt hại ban đầu.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy ông T. vi phạm mức 3, với kết quả đo được 1,111 mg/lít khí thở; không phát hiện vi phạm ma túy.

Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe đối với ông T. về các hành vi: vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, điều khiển xe làm hỏng cần chắn và điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.