Vụ bà chủ tiệm cầm đồ tử vong tại cửa hàng: Bắt Nguyễn Văn Dũng tại tiệm internet

Chiều 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, trú tại tổ dân phố Ba Đa, phường Đông Sơn), nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong, xảy ra trên địa bàn phường Đồng Sơn.

Trước đó, khoảng 14h chiều 23/4, Công an phường Đồng Sơn, Quảng Trị nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà bà Trần Thị T. (60 tuổi, trú tại đường Lý Thái Tổ, phường Đồng Sơn) xảy ra cãi vã, xô xát. Người dân cho biết, sau đó có một nam thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khi vào kiểm tra, người dân phát hiện bà T. nằm trên ghế trong phòng khách, trên người có nhiều vết thương, mất nhiều máu và đã bất tỉnh. Nạn nhân được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Khu vực quanh nhà bà T. sau khi xảy ra sự việc - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Đồng Sơn đã đến hiện trường, tiến hành xác minh, truy xét đối tượng gây án. Qua điều tra ban đầu nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Dũng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Văn Dũng tại một quán internet trên địa bàn phường Đồng Hới.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 hôm nay, Dũng đến cầm cố điện thoại ở tiệm cầm đồ của bà T. Khi lời qua tiếng lại gây mâu thuẫn, Dũng dùng hung khí đâm bà T. rồi bỏ trốn.

