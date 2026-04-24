Thông tin mới nhất về gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook mà tất cả người dân cần nắm rõ

Trước tình trạng các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, Công an mới đây đã phát đi khuyến cáo để người dân nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa.

Cụ thể, Công an tỉnh Gia Lai gần đây phát hiện nhiều nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo lập các hội nhóm với tên gọi như “Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng lãi suất cao”, “Gửi tiền tiết kiệm, cơ hội đầu tư”… nhằm thu hút người dân tham gia góp vốn, gửi tiết kiệm dưới nhiều hình thức “truyền thống”, “online” và đưa ra cam kết hấp dẫn.

Các đối tượng thường quảng bá những gói tiết kiệm có lãi suất cao bất thường, kèm theo nhiều ưu đãi như tặng quà, nhận thưởng để tạo lòng tin và lôi kéo người tham gia. Qua nắm tình hình, cơ quan công an nhận thấy đây là phương thức có nhiều dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ chiếm đoạt tài sản của người dân.

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo, Công an thông tin, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, gửi tiết kiệm lãi suất cao bất thường trên mạng xã hội.

1. Nhận diện các thủ đoạn phổ biến

Các đối tượng thường sử dụng các phương thức để lôi kéo nạn nhân

- Giả danh nhân viên ngân hàng: Đối tượng mạo danh nhân viên tư vấn qua Facebook, Zalo, hoặc gọi điện bằng số lạ để chào mời các gói tiết kiệm có lãi suất cao gấp 3 - 5 lần mức niêm yết chính thức.

Gửi đường link/mã QR giả mạo: Nạn nhân được yêu cầu truy cập vào website giả có giao diện giống hệt app ngân hàng hoặc nhập "mã code ưu đãi" để đánh cắp thông tin tài khoản.

- Lập các hội nhóm Telegram/Zalo: Các đối tượng tạo nhóm đầu tư, huy động vốn núp bóng tiết kiệm trực tuyến với cam kết "rút tiền trong 24 giờ" và hỗ trợ 24/7 để tạo lòng tin giả.

- Hiển thị lãi ảo: Khi nộp tiền vào trang web lừa đảo, hệ thống sẽ hiển thị số dư và lãi tăng nhanh. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, nạn nhân sẽ bị yêu cầu nộp thêm các khoản "phí giải ngân" hoặc "thuế" trước khi trang web bị khóa hoàn toàn mới được rút tiền. Nạn nhân lo lắng sẽ không rút được tiền nên tiếp tục gửi thêm tiền và sẽ bị mất số tiền lớn hơn.

2. Các dấu hiệu nhận diện và cảnh báo

- Lãi suất được hứa hẹn cao bất thường (ví dụ trên 15-20%/năm) so với mặt bằng chung của hệ thống ngân hàng

- Yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của tổ chức tài chính.

- Thúc ép giao dịch nhanh để "giữ suất ưu đãi" hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng.

3. Biện pháp phòng tránh và xử lý

- Chỉ gửi tiết kiệm tại các địa điểm uy tín: Nên thực hiện trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc qua ứng dụng chính thức của các hệ thống ngân hàng chính thống.

- Xác thực thông tin: Không tin vào các lời mời chào qua mạng xã hội. Luôn kiểm tra biểu lãi suất niêm yết trên website chính thức của ngân hàng.

- Bảo mật thông tin: Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Công an xã Ngô Mây thông tin và khuyến cáo đến mọi người để cùng nhau ngăn chặn và phòng tránh các hành vi lừa đảo. Khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an để được hướng dẫn và có biện pháp ngăn chặn, kịp thời xử lý.