Đề xuất mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Theo đó, Bộ Nội vụ đang Dự thảo Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Cụ thể:

Bố cục Dự thảo Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Dự thảo Nghị định gồm 02 Chương, 06 Điều, trong đó:

- Chương I Quy định chung , bao gồm 04 Điều:

(1) Điều 1. Đối tượng điều chỉnh;

(2) Điều 2. Thời điểm và mức điều chỉnh;

(3) Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện;

(4) Điều 4. Tổ chức thực hiện;

- Chương II Điều khoản thi hành , bao gồm 02 Điều:

(1) Điều 5. Hiệu lực thi hành;

(2) Điều 6. Trách nhiệm thi hành.

Như vậy, bố cục của dự thảo Nghị định giữ nguyên theo bố cục của các Nghị định trước đây.

Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định quy định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Điều chỉnh tăng 8% trên mức trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng

Về mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Thực hiện điều chỉnh tăng 8% trên mức trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định. Thực hiện theo Kết luận số 206-KL/TW của Bộ Chính trị và Tờ trình số 06-TTr/ĐU của Đảng ủy Chính phủ. Mức điều chỉnh này đảm bảo bù đắp mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2026 và năm 2025.

Các trường hợp tiếp tục điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng với các trường hợp

Sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức điều chỉnh nêu trên riêng đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng có mức hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3.500.000 đồng/người/tháng;

Tăng lên bằng 3.800.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3.500.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.800.000 đồng/người/tháng.

Nội dung này phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và quy định Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 về việc quan tâm điều chỉnh đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Thời điểm thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Thời điểm thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng là từ ngày 01/07/2026, cùng thời điểm thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở.

Dự kiến, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026, đảm bảo cùng thời điểm thực hiện điều chỉnh tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đã được cấp thẩm quyền quyết định./.