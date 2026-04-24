Bắt khẩn cấp tài xế xe công nghệ Trần Văn Hòa SN 1989

Liên quan đến vụ tài xế xe ôm công nghệ dùng gậy 3 khúc đánh người, ngày 23/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hòa (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa) để điều tra.

Thông tin báo Dân trí cho hay, Hòa khai là tài xế xe ôm công nghệ. Khoảng 11h45 ngày 16/4, sau khi chở con đi học, Hòa lái xe máy điện đi về đến giao lộ Lô Tư - Mã Lò.

Tại đây, xe của Hòa xảy ra va chạm với xe máy do anh M.X.B. (SN 2006) cầm lái, chở theo N.N.K. (SN 2008), chạy từ hướng Mã Lò ra Tân Kỳ Tân Quý.

Đối tượng Hoà tại cơ quan công an - Ảnh: CA TPHCM

Hình ảnh ghi lại cảnh 2 bên cãi vã

Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã. Hòa dùng tay đánh vào vùng vai của M.X.B. Tiếp đó, nam tài xế quay lại xe, mở cốp lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60cm) rồi đánh nhiều cái vào vùng vai của B., khiến nạn nhân bỏ chạy.

Người dân xung quanh đã kịp thời can ngăn, Hòa sau đó rời khỏi hiện trường. Sự việc được N.N.K. quay video, đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ về hành vi của đối tượng.

Đến 14h10 ngày 18/4, lực lượng công an đã mời Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ phương tiện và tang vật liên quan. Tối hôm đó, công an phường Bình Hưng Hòa đã kêu gọi nạn nhân trong vụ việc đến trụ sở phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.