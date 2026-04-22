Tài khoản Zalo đang bị chiếm quyền từ xa nếu nhận 2 thông báo sau

Zalo hiện là ứng dụng liên lạc không thể thiếu, lưu trữ vô số thông tin cá nhân và công việc quan trọng. Tuy nhiên, chỉ một chút lơ là khi đăng nhập trên thiết bị lạ hoặc vô tình ấn vào đường link độc hại, bạn hoàn toàn có thể bị kẻ xấu theo dõi và chiếm đoạt tài khoản. Để bảo vệ người dùng, hệ thống luôn có cơ chế cảnh báo sớm. Nếu thấy màn hình xuất hiện những dòng thông báo dưới đây, bạn cần hành động ngay lập tức trước khi quá muộn.

Nhiều người dùng thường có thói quen đăng nhập Zalo trên máy tính cơ quan, thiết bị công cộng nhưng lại quên đăng xuất khi rời đi. Thêm vào đó, việc đánh mất số điện thoại đăng ký hoặc vô tình nhấp vào các đường link chứa mã độc từ người lạ cũng tạo ra lỗ hổng lớn. Khi phát hiện những dấu hiệu truy cập bất thường này, Zalo sẽ ngay lập tức gửi các thông báo kiểm tra bảo mật khẩn cấp. Việc phớt lờ hoặc bấm sai thao tác lúc này có thể khiến bạn mất quyền kiểm soát tài khoản chỉ trong tích tắc.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên là khi bạn nhận được thông báo hỏi "Bạn có phải là người đang đăng nhập?" hoặc "Có phải bạn vừa đăng nhập?". Đây là lúc hệ thống phát hiện tài khoản của bạn đang được mở từ một thiết bị hoặc vị trí địa lý hoàn toàn lạ. Nếu đó đúng là bạn, mọi việc rất đơn giản, chỉ cần ấn vào phần kiểm tra bảo mật và xác nhận "Đây là tôi".

Nhưng nếu bạn đang không thao tác gì mà cảnh báo này vẫn hiện lên, điều đó đồng nghĩa với việc ai đó đang cố gắng xâm nhập. Đừng hoảng hốt, hãy nhanh chóng chọn "Không phải tôi", sau đó bấm "Chặn ngay" hoặc "Đăng xuất ngay" khỏi thiết bị lạ. Đồng thời, đừng quên sử dụng tính năng "Báo xấu" để hệ thống ghi nhận hành vi đáng ngờ và lập tức đổi mật khẩu mới để cắt đứt hoàn toàn đường lui của kẻ gian.

Cảnh báo bảo mật quan trọng mà hàng triệu người dùng Zalo nên để ý nếu xuất hiện

Một trường hợp tinh vi khác là khi Zalo đột ngột hiển thị "Yêu cầu mã kích hoạt". Cảnh báo này thường xuất hiện khi có người đang cố gắng đăng nhập tài khoản của bạn lên một thiết bị mới hoàn toàn và cần mã xác nhận từ máy chủ. Giống như cách xử lý ở trên, nếu đây không phải là yêu cầu từ bạn, hãy kiên quyết vào mục kiểm tra bảo mật, chọn "Không phải tôi" và "Chặn ngay".

Chặn ngay nếu nhận được thông báo yêu cầu mã kích hoạt từ Zalo khi bạn không sử dụng

Đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không cung cấp mã số này cho bất kỳ ai, dù họ có nhắn tin xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng hay thậm chí là tài khoản của người quen. Trong trường hợp bạn đã đổi số điện thoại thực tế nhưng chưa cập nhật trên hệ thống, hãy nhanh chóng thực hiện thao tác đổi số điện thoại ngay trong ứng dụng để đảm bảo quyền sở hữu tài khoản vĩnh viễn thuộc về mình.

Việc giữ an toàn cho tài khoản không chỉ phụ thuộc vào hệ thống cảnh báo mà còn nằm ở thói quen sử dụng của mỗi người. Hãy tập phản xạ tuyệt đối không nhấp vào các liên kết lạ gửi qua tin nhắn và luôn đăng xuất khi dùng xong trên máy tính người khác. Nhận biết và xử lý nhanh chóng các thông báo bảo mật chính là lớp lá chắn vững chắc nhất để bạn yên tâm sử dụng nền tảng này mỗi ngày.