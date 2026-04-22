Người sinh vào 3 năm sau phải đổi thẻ căn cước/CCCD trong năm 2026: Nếu không sẽ bị "đóng băng" tài khoản ngân hàng, phạt tiền

Theo quy định từ Luật Căn cước mới nhất, độ tuổi của thẻ cũng quan trọng không kém tuổi của người sở hữu. Trong năm 2026, những công dân sinh vào các năm 2001 (tròn 25 tuổi), 1986 (tròn 40 tuổi) và 1966 (tròn 60 tuổi) sẽ chính thức chạm mốc bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ mới.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần đặc biệt lưu ý nếu gia đình có con em sinh năm 2012. Khi các em vừa đủ 14 tuổi, đây là thời điểm bắt buộc phải đi làm thẻ căn cước lần đầu nhằm đảm bảo dữ liệu nhân thân và sinh trắc học được đồng bộ lên hệ thống quốc gia.

Tuy nhiên, pháp luật vẫn nới lỏng với những trường hợp ngoại lệ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Cụ thể, nếu bạn đã đi làm thủ tục cấp đổi thẻ trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi quy định trên, tức là vào năm 2024 hoặc 2025, thì chiếc thẻ đó vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng cho đến mốc tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Đặc biệt hơn, đối với những công dân đã được cấp thẻ căn cước từ khi đủ 58 tuổi trở đi, chiếc thẻ này sẽ có giá trị sử dụng vô thời hạn. Những trường hợp này không cần phải mất công đi đổi lại thẻ khi chạm mốc 60 tuổi.

Nếu chủ quan bỏ qua mốc thời gian này, người dân sẽ phải đối mặt với các chế tài xử lý nghiêm ngặt. Theo quy định mới, hành vi chậm trễ hoặc không thực hiện đúng quy định về cấp đổi thẻ có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Nhưng hình phạt tài chính vẫn chưa phải là điều đáng lo ngại nhất. Việc cố tình sử dụng thẻ căn cước hết hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp và làm đình trệ mọi giao dịch dân sự hằng ngày của bạn.

Hiện nay, các ngân hàng và tổ chức tín dụng đều có trách nhiệm rà soát chặt chẽ giấy tờ tùy thân của khách hàng. Ngay khi phát hiện thẻ căn cước trên hệ thống đã hết hiệu lực, ngân hàng sẽ lập tức tạm dừng mọi tính năng thanh toán, chuyển khoản và rút tiền cho đến khi bạn cập nhật giấy tờ mới hợp lệ.

Không dừng lại ở đó, tài khoản định danh điện tử VNeID liên kết với thẻ cũ cũng sẽ bị khóa tính năng. Điều này sẽ gây ra vô vàn rắc rối và trở ngại khi bạn cần thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Để tránh rơi vào tình cảnh bị động, không thể rút tiền hay giao dịch khi cần kíp, công dân thuộc các diện nêu trên cần chủ động đi cấp đổi thẻ từ sớm. Hiện tại, bạn hoàn toàn có thể đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID một cách nhanh chóng và tiện lợi ngay tại nhà.