Khách mua bát cháo 20.000 đồng chuyển nhầm thành 20 triệu đồng: Chủ quán lên tiếng

Theo Hương Trà | 22-04-2026 - 08:22 AM | Xã hội

Sau khi chuyển khoản tiền bát cháo, vị khách không hề hay biết mình đã chuyển nhầm và tỏ ra khá bình tĩnh.

Một đoạn clip ghi lại tình huống khá hy hữu xảy ra trong một quán cháo ở Đồng Nai đang nhận được sự quan tâm của mạng xã hội. Theo nội dung đoạn camera an ninh ghi lại thì sự việc diễn ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 17/4 vừa qua. Lúc này, một vị khách nam tới mua bát cháo với giá 20 nghìn đồng. Khi nhân viên đang đóng gói thì người này đã chuyển khoản thành công... 20 triệu đồng.

Con số được thông báo khiến nữ nhân viên giật mình hoảng hốt: "Ủa chuyển gì mà tận 20 triệu đồng vậy?". Vị khách nam dường như vẫn chưa rõ chuyện gì nên tỏ ra khá bình tĩnh, đưa tin nhắn xác nhận chuyển khoản thành công cho nhân viên kiểm tra.

Được biết, chủ quán cháo trong đoạn clip trên là anh Điệp (Đồng Nai). Chia sẻ sự việc trên Tri Thức - Znews, anh Điệp cho hay thời điểm đó người thân của anh đang trực tiếp bán hàng nên đã không khỏi bất ngờ và hỏi lại khách nhiều lần. Sau khi xác nhận khách chuyển nhầm thành 20 triệu đồng, người này đã liên hệ báo anh Điệp để xử lý.

Lúc này, anh Điệp kiểm tra camera an ninh thì thấy vị khách đang ngồi đời tại quán nên anh đã nhanh chóng thực hiện chuyển khoản, trả lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm. Vì thấy tình huống này khá buồn cười nên anh đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội và không ngờ lại nhận được sự quan tâm như vậy. Theo anh, việc khách chuyển nhầm tiền không phải hiếm, nhưng thường chỉ ở mức vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Riêng trường hợp 20 triệu đồng lần này khiến anh khá bất ngờ.

Đời sống pháp luật

Cảnh sát khám xét khẩn cấp, bắt quả tang Đỗ Lê Duyên Thư cùng 3 người khác, thu giữ nhiều tang vật

CSGT Hà Nội đã áp dụng điểm rất mới vào việc thi bằng lái xe, người dân chú ý!

Khởi tố Ngô Thị Thu Hà SN 1984 và hàng chục người khác

08:19 , 22/04/2026
Công an thông báo tới người dân có giao dịch chuyển tiền với nội dung sau

