Cảnh sát khám xét khẩn cấp, bắt quả tang Đỗ Lê Duyên Thư cùng 3 người khác, thu giữ nhiều tang vật

Theo Trang Anh | 21-04-2026 - 21:18 PM | Xã hội

Vừa qua, Công an phường Phú Lợi, TP Cần Thơ đã phát hiện và triệt phá một điểm phức tạp về ma túy tại căn nhà số D9, khu dân cư Đoàn Thị Điểm, khu vực 15, phường Phú Lợi.

Theo đó, lực lượng Công an phát hiện nơi đây thường xuyên có nhiều đối tượng tụ tập, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau thời gian theo dõi, xác minh, lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng có hành vi vi phạm.

Khoảng 14 giờ ngày 16/4, lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra Trần Minh Hiếu (SN 1998, trú TP Cần Thơ) khi đối tượng vừa rời khỏi căn nhà trên.

Qua kiểm tra, phát hiện Hiếu tàng trữ một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá (Methamphetamine). Hiếu khai nhận vừa mua số ma túy này với giá 1,2 triệu đồng để sử dụng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà số D9, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều đối tượng gồm: Lâm Phát Tài (SN 1991), Phan Thanh Long Hồ (SN 2000), Đỗ Lê Duyên Thư (SN 1994) và Nguyễn Hữu Thương Hoài (SN 2005). Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (tổng khối lượng hơn 16 gram) cùng nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tụ tập tại đây để sử dụng ma túy; đồng thời có hành vi mua bán, cung cấp ma túy cho các đối tượng khác.

Hiện, Công an phường Phú Lợi đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ vụ việc cùng tang vật, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cảnh báo việc giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Cảnh báo việc giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nổi bật

CSGT Hà Nội đã áp dụng điểm rất mới vào việc thi bằng lái xe, người dân chú ý!

CSGT Hà Nội đã áp dụng điểm rất mới vào việc thi bằng lái xe, người dân chú ý! Nổi bật

Bé gái lớp 2 bị bạn cùng lớp dùng thước đánh thâm tím người vì không cho kẹo

Bé gái lớp 2 bị bạn cùng lớp dùng thước đánh thâm tím người vì không cho kẹo

21:15 , 21/04/2026
Công an Đắk Lắk cảnh báo thông tin giả mạo về vụ nam sinh lớp 12 tử vong

Công an Đắk Lắk cảnh báo thông tin giả mạo về vụ nam sinh lớp 12 tử vong

20:57 , 21/04/2026
Kết quả xổ số hôm nay 21-4 - xổ số miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

Kết quả xổ số hôm nay 21-4 - xổ số miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

17:02 , 21/04/2026
Công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

16:42 , 21/04/2026

