Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Theo Huỳnh Duy | 22-04-2026 - 07:31 AM | Xã hội

Người dân cần nắm rõ thông báo mới nhất từ công an.

Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động đang được nhiều người dùng quan tâm nhằm bảo đảm quyền lợi và đáp ứng quy định quản lý thuê bao.

Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên các kịch bản giả mạo nhà mạng, cơ quan chức năng để yêu cầu cập nhật SIM chính chủ qua ứng dụng VNeID, từ đó đánh cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Các đối tượng xấu lợi dụng việc người dân quan tâm đến quy định cập nhật SIM chính chủ để giả danh cơ quan chức năng hoặc nhân viên nhà mạng, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Nhiều đối tượng mạo danh cơ quan chức năng gọi điện, nhắn tin hướng dẫn người dân “xác thực SIM chính chủ” nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. (Ảnh minh hoạ)

Theo cơ quan công an, thủ đoạn phổ biến là gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp đến người dùng, thông báo cần cập nhật thông tin thuê bao thông qua ứng dụng VNeID. Sau đó, các đối tượng gửi đường link giả mạo website nhà mạng hoặc ứng dụng liên quan, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, ảnh chân dung và giấy tờ tùy thân.

Do giao diện các trang web giả mạo được thiết kế gần giống nền tảng chính thức, nhiều người đã mất cảnh giác và nhập thông tin theo yêu cầu. Từ dữ liệu thu thập được, kẻ gian có thể mạo danh nạn nhân để vay tiền qua ứng dụng trực tuyến, đăng ký tài khoản hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp thông tin, một số trường hợp còn bị dụ cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc. Các ứng dụng này có khả năng thu thập dữ liệu trên điện thoại như tin nhắn, hình ảnh, ghi âm cuộc gọi, nội dung gõ phím, thậm chí tìm cách xâm nhập ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại. Đồng thời, không truy cập các đường link lạ, chỉ sử dụng ứng dụng chính thức của nhà mạng để thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao hoặc xác thực sinh trắc học.

Trong trường hợp gặp khó khăn khi cập nhật thông tin thuê bao, người dân nên đến trực tiếp các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh

