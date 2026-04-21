Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, tất cả người dân đang có nhu cầu vay tiền chú ý

Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo, thời gian gần đây, tình hình hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng đã xây dựng các trang Web, app (ứng dụng) như: baovay, ezvay, dong247…chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội như Facbook, Zalo, Tiktok, Instagram; phát tờ rơi quảng cáo sử dụng số hotline để đăng quảng cáo nhằm tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền.

Người vay chỉ cần ấn vào đường link hoặc tải ứng dụng về và làm theo hướng dẫn là nhận được tiền nhưng đi kèm đó là lãi suất "cắt cổ" đẩy người vay vào vòng xoáy trả nợ.

Ngoài ra các đối tượng còn lập ra các hội, nhóm kín để trao đổi thông tin khách vay giữa các nhóm với nhau.

Tuy hoạt động vay trên không gian mạng nhưng đối với những khách hàng chậm trả, ngoài gọi điện, nhắn tin đe doạ khách vay các đối tượng còn đến tận nơi tìm người vay để ép buộc trả nợ, chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong dư luận.

Khi có nhu cầu vay vốn đề nghị người dân hãy tìm đến các tổ chức tín dụng có uy tín để tìm hiểu và được hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục vay tiền phù hợp với khả năng tài chính của bản thân

Nếu có nghi ngờ về các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời;

Tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn hoạt động "tín dụng đen" cho vay lãi nặng trên không gian mạng để chủ động phòng tránh.

Trường hợp bị các đối tượng khủng bố, vu khống để đòi nợ, nạn nhân nên ghi âm các cuộc điện thoại; lưu giữ hình ảnh, tin nhắn chứa hình và thông tin vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm để làm căn cứ phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý.

Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng các trang mạng xã hội, ứng dụng trên điện thoại di động hoặc giao dịch trên các trang web người dân nên chú ý việc bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân tránh để các đối tượng thu thập, khai thác sử dụng vào mục đích xấu như đòi nợ, lừa đảo.