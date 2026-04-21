Tử hình Nguyễn Nam Đại Thuận 38 tuổi

Ngày 21/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, trú phường Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) mức án Tử hình về tội Giết người; 9 năm tù về tội Cướp tài sản và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt chung là Tử hình.

Theo cáo trạng báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, nguồn cơn của thảm kịch bắt đầu từ lối sống buông thả của Thuận. Dù đã kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim H. vào năm 2022, nhưng do Thuận lún sâu vào nghiện ngập, bà Trần Thị D. (mẹ chị H.) đã phải đưa con gái và cháu ngoại về nhà mình tại phường Thành Nhất để bảo đảm an toàn. Thay vì hối cải, Thuận lại nảy sinh lòng thù hận, cho rằng gia đình vợ đối xử tệ bạc với mình.

Bị cáo Thuận tại tòa. Ảnh: VTC News

Tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận lên kế hoạch sát hại cả gia đình vợ. Đối tượng chuẩn bị hung khí gồm búa và dao bầu, âm thầm tiếp cận căn nhà của bà D. trong đêm.

10 giờ truy bắt kẻ thảm sát tàn độc

Rạng sáng ngày 13/9, khi anh Bùi Hữu N. (em trai chị H.) vừa mở cổng, Thuận đã dùng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự việc diễn ra quá nhanh và tàn nhẫn, đối tượng tiếp tục dùng dao sát hại chị H. và bà D. khi hai người chạy ra cứu giúp.

Sự điên cuồng của Thuận còn nhắm vào cháu T.T.P. (13 tuổi, con riêng của chị H.) trong phòng ngủ. May mắn, dù bị đâm nhiều nhát, cháu P. đã dũng cảm leo tường chạy thoát sang nhà hàng xóm, nhờ đó được cấp cứu kịp thời. Trong cơn sát nhân, Thuận chỉ duy nhất không xuống tay với cháu M. (3 tuổi, con chung của Thuận và chị H.).

Sau khi gây án, Thuận thể hiện sự bình tĩnh đến lạnh người khi xịt rửa vết máu, kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách và dùng chăn che đậy. Đối tượng lục lấy 6 triệu đồng cùng điện thoại của bà D. rồi tẩu thoát. Trên đường bỏ trốn, Thuận vẫn tiếp tục dùng dao khống chế một người phụ nữ khác để cướp xe máy.

Bản án thích đáng cho kẻ mất nhân tính

Chỉ sau 10 giờ đồng hồ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bao vây và bắt gọn Nguyễn Nam Đại Thuận tại khu vực đường 19/5 vào lúc 10h sáng ngày 13/9. Kết quả giám định pháp y khẳng định các nạn nhân (chị H., bà D., anh N.) đều tử vong do đa chấn thương, mất máu cấp và suy tuần hoàn.

Tại phiên tòa, VTC News trích dẫn Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của nhiều người, trong đó có cả người thân thiết. Hành vi cướp tài sản và sử dụng vũ khí quân dụng sau đó cho thấy sự liều lĩnh, coi thường pháp luật đến mức cực độ.

HĐXX khẳng định bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội để răn đe. Bản án tử hình là cái kết tất yếu cho kẻ đã để ma túy dẫn lối, gây ra nỗi đau khôn cùng cho người thân và sự bàng hoàng cho cộng đồng.