Thủ đoạn lừa đảo mới từ ứng dụng thay đổi số điện thoại theo ý muốn, người dân đặc biệt cảnh giác

Theo Duy Anh | 14-04-2026 - 14:11 PM | Xã hội

Việc giả mạo số điện thoại có thể khiến người nhận cuộc gọi chủ quan, tin tưởng do số hiển thị trùng với số điện thoại quen biết, từ đó dễ bị các đối tượng lợi dụng và lừa đảo.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thông tin về việc một số ứng dụng trên điện thoại di động có chức năng thay đổi, giả mạo số điện thoại hiển thị khi thực hiện cuộc gọi (Caller ID Spoofing).

Các ứng dụng này cho phép người sử dụng thiết lập số điện thoại bất kỳ theo ý muốn để hiển thị trên máy của người nhận cuộc gọi, gây hiểu nhầm đây là số điện thoại của người thân, cơ quan, tổ chức quen biết.

Thực tế cho thấy, các đối tượng xấu có thể lợi dụng tính năng này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: giả danh người thân gọi điện vay tiền; giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân; giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn chuyển tiền… hoặc tạo lòng tin nhằm dẫn dụ người dân thực hiện các yêu cầu theo kịch bản lừa đảo.

Đáng chú ý, việc giả mạo số điện thoại có thể khiến người nhận cuộc gọi chủ quan, tin tưởng do số hiển thị trùng với số điện thoại quen biết, từ đó dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan hành vi giả mạo số điện thoại để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị người dân kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký tạm trú

Các điểm đáng chú ý đề xuất sửa đổi Nghị định 168 người dân cần biết

Chân dung 2 thanh niên bê trộm thùng tiền mừng cưới gần 320 triệu đồng, bất ngờ mối quan hệ với chú rể

13:45 , 14/04/2026
Liên tiếp nắng 40 độ C, khi nào miền Bắc có mưa giải nhiệt?

13:24 , 14/04/2026
Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

12:59 , 14/04/2026
Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (FTU)

12:48 , 14/04/2026

