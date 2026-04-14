Thủ đoạn lừa đảo mới từ ứng dụng thay đổi số điện thoại theo ý muốn, người dân đặc biệt cảnh giác

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thông tin về việc một số ứng dụng trên điện thoại di động có chức năng thay đổi, giả mạo số điện thoại hiển thị khi thực hiện cuộc gọi (Caller ID Spoofing).

Các ứng dụng này cho phép người sử dụng thiết lập số điện thoại bất kỳ theo ý muốn để hiển thị trên máy của người nhận cuộc gọi, gây hiểu nhầm đây là số điện thoại của người thân, cơ quan, tổ chức quen biết.

Thực tế cho thấy, các đối tượng xấu có thể lợi dụng tính năng này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: giả danh người thân gọi điện vay tiền; giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân; giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn chuyển tiền… hoặc tạo lòng tin nhằm dẫn dụ người dân thực hiện các yêu cầu theo kịch bản lừa đảo.

Đáng chú ý, việc giả mạo số điện thoại có thể khiến người nhận cuộc gọi chủ quan, tin tưởng do số hiển thị trùng với số điện thoại quen biết, từ đó dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan hành vi giả mạo số điện thoại để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị người dân kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định.