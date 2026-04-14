Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký tạm trú

Theo Duy Anh | 14-04-2026 - 10:40 AM | Xã hội

Từ ngày 15/12/2025, nếu không đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công, người dân có thể bị phạt lên đến 1 triệu đồng.

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công ngay tại nhà (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An).

Đăng ký tạm trú là gì?

Đăng ký tạm trú là việc công dân khai báo nơi sinh sống hiện tại của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đăng ký tạm trú chỉ thực hiện khi công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú, để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên (Khoản 9 Điều 2 Luật cư trú năm 2020).

Cách đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID mới nhất

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập tài khoản tương ứng. Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn mục Thủ tục hành chính - Đăng ký tạm trú.

Đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An).

Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác thực bảo mật bằng mã PIN, Face ID hoặc Touch ID tùy thiết bị.

Bước 3: Chọn đối tượng thực hiện. Nếu đăng ký cho bản thân, chọn “Bản thân”; nếu khai hộ người khác (như người thân, sinh viên, lao động thuê trọ) thì chọn “Khai hộ”.

Bước 4: Chọn hình thức tạm trú. Người dùng có thể “Lập hộ mới” (tức đăng ký hộ tạm trú riêng tại chỗ ở mới) hoặc “Đăng ký vào hộ đã có sẵn” (trường hợp ở cùng người khác).

Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin địa chỉ cần thiết như tỉnh, huyện, xã, số nhà, tên đường và mối quan hệ với chủ hộ (nếu có). Có hai hình thức xin xác nhận đồng ý của chủ hộ là qua VNeID (yêu cầu chủ hộ phải có VNeID mức 2) hoặc tờ khai CT01.

Bước 6: Kiểm tra và xác nhận hồ sơ. Người dùng có thể tải lên hợp đồng thuê nhà hoặc giấy tờ chỗ ở hợp pháp nếu được yêu cầu.

Đính kèm giấy tờ, hồ sơ cần thiết và làm theo các bước hướng dẫn (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An).

Bước 7: Thanh toán lệ phí (nếu có). Theo quy định, một số nhóm đối tượng như người có công, học sinh, sinh viên, hộ nghèo… được miễn lệ phí đăng ký tạm trú. Việc thanh toán có thể thực hiện trực tuyến bằng thẻ ngân hàng, tài khoản nội địa hoặc quét mã QR.

Bước 8: Gửi hồ sơ và theo dõi kết quả. Sau khi gửi thành công, người dùng có thể theo dõi tiến độ xử lý ngay trong ứng dụng. Kết quả đăng ký được gửi trả dưới dạng thông báo điện tử hoặc xác nhận cư trú trực tuyến.

Lưu ý, nếu tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ các mức xử phạt nặng hơn, từ 2 đến 4 triệu đồng, đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng như làm sai lệch giấy tờ cư trú, mua bán hoặc cho thuê thông tin cư trú, hoặc cố tình không thông báo lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Đời sống và pháp luật

Vụ ô tô tông liên hoàn 4 xe trên phố Hà Nội: Nữ tài xế có biểu hiện lạ, nằm gục trên vô lăng suốt 15 phút

Bộ Công an có đề xuất quan trọng liên quan đến Nghị định 168: Cụ thể những mức phạt nào sẽ thay đổi?

Từ 15-4, thuê bao di động nào bắt buộc phải xác thực khuôn mặt để không bị khoá sim?

10:18 , 14/04/2026
Tổ chức tha người được đặc xá vào ngày 1/6

09:55 , 14/04/2026
Chiêu lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện: Hack SIM điện thoại rút cạn tài khoản ngân hàng

09:36 , 14/04/2026
5 trường hợp bị khóa SIM, chặn gọi sau 15/4, người dân cần biết

09:06 , 14/04/2026

