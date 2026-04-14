Vụ ô tô tông liên hoàn 4 xe trên phố Hà Nội: Nữ tài xế có biểu hiện lạ, nằm gục trên vô lăng suốt 15 phút

Theo Nam An | 14-04-2026 - 08:08 AM | Xã hội

Tối 13/4 tại phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội), một nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn với nhiều phương tiện, hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Tối ngày 13/4, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ va chạm giao thông trên đường phố Hà Nội. Đáng nói, thời điểm xảy ra va chạm, nữ tài xế ngồi trong ô tô có biểu hiện bất thường khiến nhiều người chú ý.

Theo thông tin trên Vietnamnet, khoảng 18h58 ngày 13/4, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn).

Nữ tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn

Thời điểm xảy ra tai nạn, một nữ tài xế (chưa xác định danh tính) điều khiển ô tô mang BKS 30L-221.XX di chuyển trên đường Doãn Kế Thiện, hướng về phố Trần Vỹ.

Khi đến trước số nhà 52 phố Doãn Kế Thiện, xe này bất ngờ đâm vào xe máy mang BKS 18D1-741.XX do một nam thanh niên điều khiển (chưa xác định danh tính) và xe máy BKS 29X3-075.XX do một phụ nữ điều khiển.

Chưa dừng lại, ô tô 30L-221.XX tiếp tục đâm vào đuôi xe tải mang BKS 29H-746.XX, rồi lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với ô tô BKS 30E-393.XX.

Người dân chứng kiến cho biết, sau khi va chạm xảy ra, nữ tài xế có biểu hiện hoảng loạn, nằm gục trên vô lăng và mất khoảng 15 phút mới xuống được xe.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên báo Dân Trí, sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Về danh tính, kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế, nhà chức trách chưa công bố.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Nam An

Công an cảnh báo ứng dụng chứa rủi ro mất tiền, người dùng nên gỡ

Công an cảnh báo ứng dụng chứa rủi ro mất tiền, người dùng nên gỡ Nổi bật

Thông tin mới nhất về nhắn tin qua Zalo mà người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về nhắn tin qua Zalo mà người dân cần nắm rõ Nổi bật

