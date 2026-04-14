Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy với cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn

Theo Nguyễn Hưởng | 14-04-2026 - 06:59 AM | Xã hội

Công an đã thông tin về kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế ô tô có biểu hiện lạ gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội.

Tối 13-4, Công an TP hà Nội đã thông tin về vụ tai nạn liên hoàn tại đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Cô gái điều khiển xế hộp gây tai nạn giao thông liên hoàn tại Hà Nội - Ảnh 1.

Cô gái có biểu hiện bất thường. Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, xe ô tô mang BKS 30L-221.xx do chị L.T.T. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi phố Trần Vỹ. Khi đến khu vực trước số 84 đường Doãn Kế Thiện, phương tiện này xảy ra va chạm với 2 xe máy đi phía trước cùng chiều, là xe máy mang BKS 18D1-741.xx do anh V.T.C. (SN 2006, trú tại Ninh Bình) điều khiển và xe máy mang BKS 29X3-075.xx do chị N.T.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô mang BKS 30L-221.xx tiếp tục va chạm với xe ô tô mang BKS 30E-393.xx do anh L.T.A. (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) điều khiển, đang di chuyển theo chiều ngược lại hướng về Phạm Văn Đồng.

Hậu quả vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song cả 4 phương tiện liên quan đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.

Cô gái điều khiển xế hộp gây tai nạn giao thông liên hoàn tại Hà Nội - Ảnh 2.

Thời điểm chiếc xe gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: Gif

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc. Cùng với đó, tiến hành các bước điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan. Kết quả cho thấy cả 4 trường hợp đều không vi phạm, không phát hiện nồng độ cồn cũng như chất ma túy.

Trước đó, người dân chứng kiến cho biết sau khi va chạm xảy ra, nữ tài xế ngồi trên ghế lái có biểu hiện lạ và mất khoảng 15 phút mới xuống được xe.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo ứng dụng chứa rủi ro mất tiền, người dùng nên gỡ

Công an cảnh báo ứng dụng chứa rủi ro mất tiền, người dùng nên gỡ Nổi bật

Thông tin mới nhất về nhắn tin qua Zalo mà người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về nhắn tin qua Zalo mà người dân cần nắm rõ Nổi bật

Chính thức: Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, "chứa chấp" phạt đến 10 triệu đồng từ ngày 15.5

Chính thức: Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, “chứa chấp” phạt đến 10 triệu đồng từ ngày 15.5

21:55 , 13/04/2026
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mặt xác thực sinh trắc học: 15 người sử dụng sim Vinaphone mất 3 tỷ đồng chỉ trong 24h

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mặt xác thực sinh trắc học: 15 người sử dụng sim Vinaphone mất 3 tỷ đồng chỉ trong 24h

21:33 , 13/04/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030

20:14 , 13/04/2026
Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

20:12 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên