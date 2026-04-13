Chính thức: Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, “chứa chấp” phạt đến 10 triệu đồng từ ngày 15.5





Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2026 với nhiều quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Nghị định bắt đầu áp dụng từ ngày 15.5.2026.

Chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 10 triệu đồng. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Điều 26 của nghị định, người trực tiếp sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng.

Mức phạt tăng lên từ 5 - 10 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình. Quy định loại trừ trách nhiệm với trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm.

Ngoài ra, Điều 25 của Nghị định cũng quy định rõ các hành vi vi phạm trong hoạt động bán và cung cấp thuốc lá. Theo đó, các điểm bán không treo biển thông báo “không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi” sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng.

Mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng áp dụng đối với nhiều hành vi như: trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của mỗi nhãn hiệu thuốc lá tại điểm bán lẻ; bán hoặc cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; kinh doanh thuốc lá không có nhãn hoặc không in cảnh báo sức khỏe theo quy định.

Đối với các vi phạm nghiêm trọng, cơ sở kinh doanh còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 1 - 3 tháng. Đồng thời, các sản phẩm thuốc lá vi phạm sẽ bị buộc thu hồi, loại bỏ yếu tố sai phạm; nếu không thể khắc phục thì phải tiêu hủy theo quy định.

Việc ban hành nghị định mới được đánh giá là động thái mạnh tay nhằm kiểm soát thuốc lá thế hệ mới, đặc biệt trong bối cảnh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ngày càng phổ biến và len lỏi vào nhiều không gian công cộng, gây lo ngại về sức khỏe, nhất là đối với giới trẻ.

Theo thống kê giai đoạn 2019 - 2023, tỉ lệ học sinh từ 13 đến 17 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng từ 2,6% lên 8,1%. Riêng trong năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 1.200 ca nhập viện liên quan đến ngộ độc và các bệnh lý do các sản phẩm này gây ra.