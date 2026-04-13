Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia: Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Quân uỷ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 28 người; Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 29 người; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 người.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 45 người; Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 22 người.

Ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 còn có 3 ông, bà: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Thống Nhất)

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 39 người; Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 14 người.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị trao quyết định không chỉ là việc kiện toàn tổ chức, phân công cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ mới, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, giao phó trách nhiệm của Đảng đối với những tập thể, những cá nhân được giao đảm đương những lĩnh vực rất hệ trọng của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, các đảng ủy được trao quyết định hôm nay đều giữ vai trò rất quan trọng. Mỗi lĩnh vực đều rất lớn, mỗi nhiệm vụ đều rất nặng, nhưng tất cả đều liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; đến hiệu quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; đến việc giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển.

" Trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí trong các tập thể hôm nay là rất lớn. Nhiều quyết định, nhiều chủ trương, nhiều cách làm của các đồng chí sẽ tác động trực tiếp, sâu rộng, lâu dài đến chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Tôi mong các đồng chí ngay từ đầu nhiệm kỳ phải nhận thức thật đầy đủ điều đó để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, trước đất nước ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đề cập một số yêu cầu trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trước hết, phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong từng cấp uỷ, từng tổ chức đảng, giữa từng đảng viên với đảng viên.

Càng là cơ quan trọng yếu, càng phải mẫu mực về lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Mỗi đồng chí phải thật sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, hiệu quả, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công việc hiện nay đòi hỏi phải đúng về nguyên tắc, về định hướng, sát về thực tiễn, rõ về trách nhiệm, quyết liệt trong hành động.

" Không thể chỉ dừng ở chủ trương đúng mà triển khai chậm, nhưng cũng không được nóng vội, chủ quan, duy ý chí. Không thể chỉ nói chung chung mà thiếu việc cụ thể, thiếu kết quả cụ thể. Các đảng uỷ phải thật sự là trung tâm lãnh đạo, là nơi quy tụ trí tuệ, giữ vững kỷ cương, giữ đúng phương hướng, nguyên tắc trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trong mỗi cơ quan, đơn vị; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, từ mỗi đảng viên trong chi bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt không để những biểu hiện nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; không để sự nể nang, né tránh làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là khâu then chốt của then chốt. Phải đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, toàn diện; bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu nhiệm vụ. Kiên quyết chống cục bộ, lợi ích nhóm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Đồng thời phải bảo vệ, khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh, năng lực, đạo đức và khát vọng cống hiến.

Các đại biểu tham dự Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. (Ảnh: TTXVN)

Đại diện 4 Đảng ủy nhận nhiệm vụ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh luôn gương mẫu, đoàn kết, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chủ động, nhạy bén tham mưu hoạch định và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì hạnh phúc của Nhân dân.