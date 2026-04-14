Vụ cô gái có biểu hiện lạ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn và ma tuý của nữ tài xế

Theo Nam An | 14-04-2026 - 07:34 AM | Xã hội

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an đã xác định danh tính người điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn) là chị L.T.T. (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội).

Tối 13/4, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn giao thông trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 13, tại khu vực trước số 84 đường Doãn Kế Thiện, phường Phú Diễn, TP Hà Nội, xe ô tô biển kiểm soát 30L-221.X do chị L.T.T. (Sinh năm 1993; trú tại: Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo chiều từ Phạm Văn Đồng đi Trần Vỹ đã xảy ra va chạm với hai xe mô tô đi phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Sau va chạm, các phương tiện tiếp tục va chạm với xe ô tô BKS 30E-393.XX đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, 4 phương tiện trên bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra, giải quyết vụ tai nạn theo quy định. Tiến hành kiểm tra đối với 04 lái xe đều không có nồng độ cồn, không có chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

