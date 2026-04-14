Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Theo Nguyễn Thành | 14-04-2026 - 12:59 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được các đại biểu HĐND bầu làm Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 14/4, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành công tác kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt của UBND TP. Đà Nẵng theo chức năng và thẩm quyền.

Các đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng bỏ phiếu bầu. Ảnh: Nguyễn Thành

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được HĐND TP. Đà Nẵng giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả có 73/73 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê quán: Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước tháng 3/2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Vụ trưởng Vụ Trung ương 1 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 3/2023, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tháng 1/2025, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 15/1/2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 1/7/2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 6/10/2025, tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ngày 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành hội nghị lần thứ nhất, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 17/3/2026, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vụ ô tô tông liên hoàn 4 xe trên phố Hà Nội: Nữ tài xế có biểu hiện lạ, nằm gục trên vô lăng suốt 15 phút

Bộ Công an có đề xuất quan trọng liên quan đến Nghị định 168: Cụ thể những mức phạt nào sẽ thay đổi?

Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (FTU)

12:48 , 14/04/2026
Bị cáo Đinh Lan sắp ra toà phúc thẩm vì loạt video xuyên tạc bà Nguyễn Phương Hằng

12:30 , 14/04/2026
Các điểm đáng chú ý đề xuất sửa đổi Nghị định 168 người dân cần biết

11:51 , 14/04/2026
Thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Loan, 49 tuổi và con gái

11:17 , 14/04/2026

