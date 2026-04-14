Thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Loan, 49 tuổi và con gái

Ngày 13/4, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt các quyết định tạm giữ và thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Loan, 49 tuổi, trú phường Tây Nha Trang; Nguyễn Thị Thu, 34 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang và Nguyễn Tuấn Tiến, 38 tuổi, trú phường Nha Trang.

Đối tượng Loan, Tiến, Thu (từ trái qua phải) tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Loan cùng con gái là Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Tuấn Tiến cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của khách du lịch dọc tuyến bờ biển Nha Trang.

Thu và Tiến đóng vai trò tìm người có tài sản sơ hở sau đó ra hiệu và cảnh giới cho Nguyễn Thị Loan thực hiện hành vi trộm cắp.

Lấy được tài sản Loan sẽ giao cho Thu và Tiến mang đi tiêu thụ để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 2 đến ngày 9/4, các đối tượng đã trộm cắp tổng cộng 6 vụ, 9 điện thoại smart phone có giá trị và 400 USD của khách du lịch.

Được biết đây là các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.