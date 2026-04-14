Bị cáo Đinh Lan sắp ra toà phúc thẩm vì loạt video xuyên tạc bà Nguyễn Phương Hằng

TAND TPHCM dự kiến mở phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 15-4 đối với bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM; còn gọi là Đinh Lan) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", sau khi bị cáo này có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm.



Ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, bị cáo Đinh Thị Lan đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook và YouTube (điển hình là các kênh mang tên "Đinh Lan", "Lan Đinh"…) để đăng tải nhiều video có nội dung sai sự thật. Những video này tập trung công kích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và bí mật đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng cũng như các cá nhân liên quan đến Công ty CP Đại Nam.



Bị cáo Đinh Thị Lan tại phiên toà sơ thẩm trước đó

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định có ít nhất 6 video được phát trực tiếp trong tháng 7 và tháng 8-2021 với các tiêu đề như: "Bà Phương Hằng không sợ ai chỉ sợ Đinh Lan", hay "Tại sao bà Nguyễn Phương Hằng không dám đối đầu Đinh Lan"....

Kết luận giám định từ Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM khẳng định các nội dung này là bịa đặt, xuyên tạc, xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội.

Thay đổi lời khai

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc quay và phát video của bị cáo bao gồm: điện thoại di động, máy tính xách tay, đèn tròn chiếu sáng và các giá đỡ điện thoại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, mặc dù ban đầu có thừa nhận hành vi nhưng sau đó bị cáo Đinh Thị Lan đã thay đổi lời khai, cho rằng mình bị mất điện thoại vào các thời điểm khác nhau nên không phải là người đăng tải các video trên.

Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ các lý lẽ này vì bị cáo không có chứng cứ chứng minh việc mất điện thoại và các tài liệu điều tra đã đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo.

HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, thực hiện nhiều lần nên đã tuyên phạt mức án 1 năm 9 tháng tù giam.

Sau bản án này, bị cáo Đinh Thị Lan đã nộp đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại vụ án.