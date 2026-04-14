Chân dung 2 thanh niên bê trộm thùng tiền mừng cưới gần 320 triệu đồng, bất ngờ mối quan hệ với chú rể

Mới đây, một vụ bê trộm thùng tiền mừng cưới với số tiền lên tới gần 320 triệu đồng, xảy ra tại Hà Nội tối 11/4 đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Thông tin khiến nhiều người ngỡ ngàng, đồng thời tò mò về danh tính thủ phạm.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, tối 11/4, gia đình chú rể ở phố Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, TP Hà Nội phát hiện thùng tiền mừng cưới đã bị trộm. Theo ước tính của gia đình, số tiền trong thùng tiền mừng lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tú và Huy trên đường tẩu thoát. (Ảnh: VietNamNet)

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Việt Hưng đã nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy bắt đối tượng. Lực lượng chức năng xác định, 2 nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Tuấn Tú (SN 2001, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Nguyễn Đức Huy (SN 2003, trú phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình). Trong đó, Tú là nghi phạm chính còn Huy là đối tượng giúp sức. 2 đối tượng sau đó đã bị bắt giữ.

Nguồn tin trên báo An ninh Thủ đô cho biết thêm, điều tra ban đầu cho hay, qua một hội nhóm thiện nguyện, Tú quen biết chú rể. Khi thấy chú rể đăng thông tin mời cưới, Tú không được mời nhưng đã nảy sinh ý định đến địa điểm tổ chức để trộm cắp. Nhân lúc đám cưới đông người, việc kiểm soát lỏng lẻo, Tú đã bên trộm thùng tiền mừng cưới rồi rời khỏi hiện trường.

2 đối tượng trộm thùng tiền đám cưới với số tiền gần 320 triệu đồng ở Hà Nội. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng chưa kịp tẩu tán tài sản. Toàn bộ số tiền trong thùng tiền mừng là 319,9 triệu đồng đã được thu hồi đầy đủ.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.