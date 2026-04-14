Liên tiếp nắng 40 độ C, khi nào miền Bắc có mưa giải nhiệt?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực khu vực từ Thanh Hoá đến Huế khoảng ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần, riêng khu vực phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khoảng ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khoảng ngày 15-17/4 chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/4 các vùng trên cả nước:

TP. Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 30-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Nhiệt độ đo thực cao nhất ngày 13/4/2026 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-35 độ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.