Kêu gọi Phạm Anh Đào, Lâm Ái Huệ và các đồng phạm ra đầu thú

Ngày 20/4, Tòa án nhân dân TP HCM đã phát thông báo về thời gian đưa vụ án ra xét xử và kêu gọi đầu thú đối với:

Đào Minh Quân, tên gọi khác: Đào Văn, sinh ngày 27/07/1952;

Phạm Lisa, tên gọi khác: Phạm Anh Đào, sinh ngày 04/06/1979; Huỳnh Thị Thắm, sinh ngày 05/11/1981;

Đào Kim Quang, sinh ngày 04/04/1953;

Lâm Ái Huệ, sinh ngày 02/10/1968;

Hà Xuân Nghiêm, sinh ngày 12/12/1963; Là bị cáo đang bị truy nã về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 15/5 tại Trại tạm giam B34 (xã Nhuận Đức, TPHCM).

Các đối tượng Phạm Thị Anh Đào (trái) và Lâm Ái Huệ (Ảnh: Bộ Công an).

Theo TAND TPHCM, trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Canada, Na Uy…

TAND TP Hồ Chí Minh kêu gọi Đào Minh Quân và 5 đồng phạm sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.