Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kêu gọi Phạm Anh Đào, Lâm Ái Huệ và các đồng phạm ra đầu thú

Theo Duy Anh | 22-04-2026 - 07:01 AM | Xã hội

Tòa án nhân dân TP HCM kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân cùng 5 đồng phạm đang bị truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 20/4, Tòa án nhân dân TP HCM đã phát thông báo về thời gian đưa vụ án ra xét xử và kêu gọi đầu thú đối với:

Đào Minh Quân, tên gọi khác: Đào Văn, sinh ngày 27/07/1952;

Phạm Lisa, tên gọi khác: Phạm Anh Đào, sinh ngày 04/06/1979; Huỳnh Thị Thắm, sinh ngày 05/11/1981;

Đào Kim Quang, sinh ngày 04/04/1953;

Lâm Ái Huệ, sinh ngày 02/10/1968;

Hà Xuân Nghiêm, sinh ngày 12/12/1963; Là bị cáo đang bị truy nã về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 15/5 tại Trại tạm giam B34 (xã Nhuận Đức, TPHCM).

Các đối tượng Phạm Thị Anh Đào (trái) và Lâm Ái Huệ (Ảnh: Bộ Công an).

Theo TAND TPHCM, trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Canada, Na Uy…

TAND TP Hồ Chí Minh kêu gọi Đào Minh Quân và 5 đồng phạm sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh sát khám xét khẩn cấp, bắt quả tang Đỗ Lê Duyên Thư cùng 3 người khác, thu giữ nhiều tang vật

Cảnh sát khám xét khẩn cấp, bắt quả tang Đỗ Lê Duyên Thư cùng 3 người khác, thu giữ nhiều tang vật Nổi bật

CSGT Hà Nội đã áp dụng điểm rất mới vào việc thi bằng lái xe, người dân chú ý!

CSGT Hà Nội đã áp dụng điểm rất mới vào việc thi bằng lái xe, người dân chú ý! Nổi bật

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, tất cả người dân đang có nhu cầu vay tiền chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, tất cả người dân đang có nhu cầu vay tiền chú ý

22:18 , 21/04/2026
Khởi tố vụ án mua bán hóa đơn trái phép liên quan vụ 20.000 con heo cho Công ty C.P

Khởi tố vụ án mua bán hóa đơn trái phép liên quan vụ 20.000 con heo cho Công ty C.P

21:55 , 21/04/2026
Công an vào cuộc vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị 'tố' hành hung nữ bác sĩ

Công an vào cuộc vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị 'tố' hành hung nữ bác sĩ

21:47 , 21/04/2026
Tử hình Nguyễn Nam Đại Thuận 38 tuổi

Tử hình Nguyễn Nam Đại Thuận 38 tuổi

21:33 , 21/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên