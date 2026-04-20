Công an Hưng Yên truy nã đặc biệt Nguyễn Đông Trang SN 1993

Theo Trang Anh | 20-04-2026 - 18:31 PM | Xã hội

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Nguyễn Đông Trang sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên mới đây đã ra thông báo Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đông Trang (sinh năm: 1993, trú tại: thôn Nhạn Pháp, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên).

Theo hồ sơ, trước đó vào ngày 14/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Công an huyện Văn Giang cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đông Trang về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Công an huyện Văn Giang cũ) đã ra Quyết định truy nã số 1659/QĐTN-ĐTTH ngày 18/11/2024 đối với bị can Nguyễn Đông Trang.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Đông Trang - Ảnh: Công an Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Nguyễn Đông Trang sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Việc tự nguyện ra đầu thú sẽ được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định.

Người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng Nguyễn Đông Trang, cần nhanh chóng thông báo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ số 06 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, số điện thoại: 0333101089

Hoặc Viện Kiểm sát nhân dân, Công an xã/phường, chính quyền địa phương nơi gần nhất để kịp thời phối hợp bắt giữ.

Những trường hợp cố tình che giấu, chứa chấp hoặc giúp sức cho đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Phúc

Thi hành lệnh bắt nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Văn Phúc Nổi bật

Bộ trưởng VH-TT&DL làm rõ việc thêm ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương

Bộ trưởng VH-TT&DL làm rõ việc thêm ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương Nổi bật

Ô tô Mercedes S63 bị bỏ quên 10 năm trên vỉa hè Hà Nội là tang vật vụ án

Ô tô Mercedes S63 bị bỏ quên 10 năm trên vỉa hè Hà Nội là tang vật vụ án

18:00 , 20/04/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 20-4: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 20-4: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

17:15 , 20/04/2026
Kiểm điểm 5 nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT liên quan đơn tố cáo của giáo viên

Kiểm điểm 5 nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT liên quan đơn tố cáo của giáo viên

16:43 , 20/04/2026
Quyết định khởi tố, bắt Vũ Quang Huy, SN 2000

Quyết định khởi tố, bắt Vũ Quang Huy, SN 2000

16:08 , 20/04/2026

