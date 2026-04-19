Bắt đối tượng có quyết truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Thủy SN 1996

Ngày 17/4, tại tỉnh Đồng Tháp, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng) đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công Lê Văn Thủy, đối tượng có quyết truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ đối tượng Lê Văn Thủy (x) tại cửa khẩu Dinh Bà (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn lâu năm, trốn ra nước ngoài, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện một đối tượng nghi vấn bị Campuchia trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Nhằm trốn tránh pháp luật, đối tượng sử dụng tên giả là Lê Thành Công (sinh năm 1994, trú tại Hà Đông, Hà Nội).

Tuy nhiên, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm xác định đối tượng là Lê Văn Thủy, sinh năm 1996, nơi thường trú trước khi trốn Đông Anh, Hà Nội, có Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về tội danh: Bắt giữ người trái pháp luật (Khoản 3, Điều 157 Bộ luật Hình sự).

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tiến hành bắt giữ Lê Văn Thủy và di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.