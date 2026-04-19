Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đối tượng có quyết truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Thủy SN 1996

Theo Duy Anh | 19-04-2026 - 07:42 AM | Xã hội

Nhằm trốn tránh pháp luật, Thủy đã sử dụng tên giả là Lê Thành Công (sinh năm 1994, trú tại Hà Đông, Hà Nội).

Ngày 17/4, tại tỉnh Đồng Tháp, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng) đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công Lê Văn Thủy, đối tượng có quyết truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ đối tượng Lê Văn Thủy (x) tại cửa khẩu Dinh Bà (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn lâu năm, trốn ra nước ngoài, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện một đối tượng nghi vấn bị Campuchia trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Tuy nhiên, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm xác định đối tượng là Lê Văn Thủy, sinh năm 1996, nơi thường trú trước khi trốn Đông Anh, Hà Nội, có Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về tội danh: Bắt giữ người trái pháp luật (Khoản 3, Điều 157 Bộ luật Hình sự).

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tiến hành bắt giữ Lê Văn Thủy và di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên