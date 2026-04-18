Cách kiểm tra thuê bao chính chủ bằng tin nhắn và VNeID

Theo Huỳnh Duy | 18-04-2026 - 23:59 PM | Xã hội

Người dân hiện có thể tự kiểm tra thông tin thuê bao di động của mình qua tin nhắn hoặc qua thông qua ứng dụng VNeID.

Từ ngày 15/4, Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất có hiệu lực. Theo đó, việc xác thực thông tin thuê bao được triển khai nhằm siết chặt quản lý SIM không chính chủ, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các hành vi lừa đảo trong thời gian qua.

Để biết thông tin đã được xác thực hay chưa, người dân cần kiểm tra xem thông tin thuê bao của mình có cần thực hiện hay không để không phải ra điểm giao dịch xếp hàng đợi mất thời gian.

Kiểm tra số điện thoại đã xác thực hay chưa qua tin nhắn tổng đài

Cách thực hiện rất đơn giản, người dân soạn tin nhắn theo cú pháp: TTTB (số căn cước công dân) hoặc TTTB (số CMND 9 số) gửi đến tổng đài 1414. Đây là dịch vụ hoàn toàn miễn phí, áp dụng cho tất cả các nhà mạng.

Ngay sau đó, hệ thống sẽ phản hồi với các thông tin liên quan như họ tên, ngày sinh, số giấy tờ và danh sách các thuê bao đang đăng ký dưới số CCCD đó. Nếu dữ liệu trả về trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên căn cước công dân gắn chip, điều này đồng nghĩa SIM đã được đăng ký chính chủ.

Trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc thuê bao vẫn đang đăng ký bằng chứng minh nhân dân 9 số, người dùng cần cập nhật lại thông tin với nhà mạng.

Ngoài ra, người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng của từng nhà mạng để được kiểm tra và hỗ trợ chi tiết hơn.

Kiểm tra số điện thoại đã xác thực hay chưa qua VNeID

Từ ngày 15/4, ứng dụng VNeID sẽ gửi thông báo đến người dùng lần lượt theo từng đợt do số lượng thuê bao lớn, nên không phải ai cũng sẽ nhận được thông báo trong những ngày đầu.

Đối với VNeID, các bước xem thông tin số điện thoại đã tích hợp như sau:

- Tại màn trang chủ, công dân nhấn chọn Ví giấy tờ.

- Tại đây tìm và chọn mục Số điện thoại.

- Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt.

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách số điện thoại đã tích hợp.

Các nhà mạng khẳng định sẽ phân loại thuê bao không dùng điện thoại thông minh, chưa có tài khoản VNeID để có biện pháp hỗ trợ tận nơi.

