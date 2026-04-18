Từ tháng 5/2026, thi bằng lái xe có thay đổi mới, người dân chú ý

Theo Văn Chế | 18-04-2026 - 21:00 PM | Xã hội

Quy định mới về thi bằng lái xe sẽ có hiệu lực từ tháng 5, bổ sung nội dung giúp học viên hiểu rõ hơn về rủi ro tai nạn và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Từ tháng 5/2026, quy định mới trong sát hạch lái xe sẽ chính thức được áp dụng, với điểm đáng chú ý là học viên bắt buộc phải xem các video về hậu quả tai nạn giao thông trước khi thi.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các video dài khoảng 15 phút, tái hiện những vụ tai nạn liên quan đến ô tô, xe máy nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. Việc bổ sung nội dung này không chỉ giúp học viên hiểu rõ rủi ro khi tham gia giao thông mà còn góp phần hình thành ý thức, trách nhiệm của người lái xe.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ siết chặt chất lượng đào tạo, không chỉ tập trung vào kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn chú trọng yếu tố đạo đức và hành vi khi tham gia giao thông. Đây được xem là bước thay đổi nhằm giảm thiểu tai nạn và nâng cao an toàn trên đường.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyển khoản thành công 700 triệu đồng, người đàn ông SN 1994 liền gọi điên xin lại số tiền: Chủ tài khoản MB Bank phải trình báo công an

Thông tin quan trọng đối với tất cả những người đã bán ô tô, xe máy

Bắt Nguyễn Thị Hồng Tươi sinh năm 1993

19:25 , 18/04/2026
Người phụ nữ ở Hà Nội nạp gần 1 tỷ đồng khi đang tìm mua xe đẩy cho cháu: Chiêu lừa quen thuộc nhưng vẫn nhiều người mắc

18:59 , 18/04/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 18-4: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

16:56 , 18/04/2026
Công an Đồng Nai trục xuất 47 người nước ngoài

16:06 , 18/04/2026

