Bắt Nguyễn Thị Hồng Tươi sinh năm 1993

Theo Duy Anh | 18-04-2026 - 19:25 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Hồng Tươi bị cáo buộc trộm cắp số tài sản gần 300 triệu đồng sau khi nhặt được một chìa khóa phòng trọ.

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hồng Tươi sinh năm 1993, quê TP. Cần Thơ, tạm trú xã Phước An để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Tươi (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, ngày 14/4, anh Nguyễn Minh T., tạm trú ấp 2, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đến Công an xã Phước an trình báo bị mất tài sản tại phòng trọ gồm nhiều trang sức bằng vàng gồm (dây chuyền, nhẫn, vòng simen) tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an xã Phước An đã huy động lực lượng tiến hành truy xét và đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đến chiều ngày 15/4, Công an xã xác định Tươi là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an Tươi khai nhận cuối tháng 3/2026, Tươi nhặt được chìa khóa phòng trọ của anh T., do lúc này Tươi đang thiếu nợ thấy vợ của anh T. đeo nhiều tài sản có giá trị trên người nên Tươi nghĩ gia đình anh T. có tiền nên nảy sinh ý định giữ chìa khóa phòng của anh T. để trộm cắp tài sản.

Rạng sáng ngày 6/4, sau khi tan ca làm đêm về Tươi đã điều khiển xe máy đến phòng trọ của anh T. lấy chìa khóa nhặt được hôm trước để mở và trộm nhiều tài sản như dây chuyền, nhẫn, vòng simen rồi mang đi bán được 284 triệu đồng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ việc sau đó, Công an xã Phước An đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Chuyển khoản thành công 700 triệu đồng, người đàn ông SN 1994 liền gọi điên xin lại số tiền: Chủ tài khoản MB Bank phải trình báo công an

Thông tin quan trọng đối với tất cả những người đã bán ô tô, xe máy

Người phụ nữ ở Hà Nội nạp gần 1 tỷ đồng khi đang tìm mua xe đẩy cho cháu: Chiêu lừa quen thuộc nhưng vẫn nhiều người mắc

Kết quả xổ số hôm nay, 18-4: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Công an Đồng Nai trục xuất 47 người nước ngoài

Tin mới vụ bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của nguyên cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt

