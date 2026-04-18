Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Đồng Nai trục xuất 47 người nước ngoài

Theo Uyên Châu | 18-04-2026 - 16:06 PM | Xã hội

47 người nước ngoài vi phạm nghiêm trọng các quy định về cư trú tại Việt Nam đã bị trục xuất về nước.

Ngày 18-4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức trục xuất 47 người nước ngoài (trong đó có 45 người Băng la đét, 1 người Hàn Quốc và 1 người Đài Loan (Trung Quốc) về nước.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các đơn vị trục xuất người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú tại Việt Nam

Qua kiểm tra, rà soát, các trường hợp trên chủ yếu vi phạm thời hạn tạm trú khi không thực hiện gia hạn thị thực hoặc thẻ tạm trú; sử dụng thị thực không đúng mục đích nhập cảnh, như nhập cảnh theo diện du lịch, thương mại nhưng tham gia lao động trái phép.

Đồng thời, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định khi lưu trú tại các cơ sở nhà trọ, khu dân cư.

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật liên quan đến người nước ngoài.

Doanh nghiệp chỉ được tuyển dụng lao động nước ngoài khi có đầy đủ giấy phép lao động và giấy tờ cư trú hợp lệ; mọi hành vi chứa chấp, thuê mướn hoặc tiếp tay cho người nước ngoài cư trú, lao động trái phép đều bị xử lý nghiêm, có thể bị xử phạt hành chính, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Đối với các cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà trọ, căn hộ cho thuê, chủ cơ sở phải thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua hệ thống điện tử của cơ quan công an ngay khi tiếp nhận lưu trú.

Công an cũng khuyến cáo người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cần tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú; mọi hành vi vi phạm, kể cả quá hạn tạm trú, đều bị xử lý theo quy định, bao gồm phạt tiền, buộc xuất cảnh hoặc trục xuất và có thể bị cấm nhập cảnh trong thời gian nhất định.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến người nước ngoài cư trú, lao động trái phép, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.


Người lao động

Từ Khóa:
Công an Đồng Nai

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên