"Nữ quái" nhặt được chìa khóa phòng trọ rồi thản nhiên vào "vét sạch" bộ sưu tập dây chuyền, nhẫn, vòng simen

Theo Duy Anh | 18-04-2026 - 13:59 PM | Xã hội

Tình cờ nhặt được chìa khóa, Nguyễn Thị Hồng Tươi đã âm thầm lên kế hoạch đột nhập phòng trọ của hàng xóm.

Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hồng Tươi (SN 1993, trú xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 14/4, anh Nguyễn Minh Tiến (SN 1992, ngụ tỉnh Cà Mau, trú ấp 2, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) đến Công an xã Phước an trình báo bị mất tài sản tại phòng trọ gồm nhiều trang sức bằng vàng gồm (dây chuyền, nhẫn, vòng simen). Tổng tài sản bị mất gần 300 triệu đồng. 

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an xã Phước An đã huy động lực lượng tiến hành truy xét và đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đến chiều ngày 15/4, Công an xã xác định Tươi là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ. 

Tại cơ quan công an Tươi khai nhận cuối tháng 3/2026 Tươi nhặt được chìa khóa phòng trọ của anh Tiến. Đồng thời,  Tươi đang thiếu nợ thấy vợ của anh Tiến đeo nhiều tài sản có giá trị trên người nên Tươi nghĩ gia đình anh Tiến có tiền nên nảy sinh ý định giữ chìa khóa phòng của anh Tiến để trộm cắp tài sản của gia đình anh này. Rạng sáng 6/4, sau khi tan ca làm đêm về Tươi đã điều khiển xe máy đến phòng trọ của anh Tiến. Sau đó, Tươi lấy chìa khóa nhặt được hôm trước để mở và trộm nhiều tài sản như dây chuyền, nhẫn, vòng simen rồi mang đi bán được 284 triệu đồng tiêu xài cá nhân hết.

