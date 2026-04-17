Shipper khẳng định đã giao hàng nhưng chủ nhà tìm mãi không thấy: Đoạn camera an ninh "rửa oan"

Với các shipper, những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh chuyện giao nhận hàng không còn xa lạ, nhất là khi khách vắng nhà. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự cố cũng đến từ người giao hay người nhận mà đôi khi, “thủ phạm” lại là một nhân vật không ai ngờ tới. Đoạn clip cắt từ camera an ninh dưới đây là ví dụ.

May mà có camera không thì oan cho anh shipper lắm! (Nguồn: @tg20970)

Theo đó, shipper giao hàng nhưng không có ai ở nhà nên đã đặt bên trong sân rồi thông báo với chủ nhà. Đến lúc chủ nhà về thì không thấy hàng đâu nên tìm khắp nơi, thậm chí còn gọi điện lại cho shipper mà vẫn không thấy.

“Anh shipper bảo anh để hàng trong sân rồi mà tui tìm mãi không thấy. Cả ngày tìm không thấy hàng đâu. Gọi anh shipper hỏi đi hỏi lại: ‘Anh để chỗ nào? Em tìm mãi không thấy’. Cuối cùng check cam thì mới biết nó nằm đi đâu” - chủ nhà kể lại.

Hoá ra ngay sau khi đơn hàng được đặt xuống, chú cún trong nhà đã ngang nhiên xử lý thay chủ, ngậm luôn đơn hàng rồi tha đi. Hành động của chú cún diễn ra một cách chuyên nghiệp, bất chấp kích thước hộp hàng không nhỏ.

Chủ nhà tiết lộ thêm rằng chú cún đã tha đơn hàng về chuồng và cắn lớp vỏ bên ngoài nhưng bên trong không gặp vấn đề gì. Shipper cũng lo lắng cho số phận đơn hàng nên gọi điện hỏi thăm: “Đến tối anh shipper cũng gọi điện hỏi: ‘Em đã tìm thấy chưa?’. Tui bảo: ‘Con chó nhà em nó nhận hàng mà em không biết’. Ngại với anh gần chết”.

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây... (Ảnh chụp màn hình)

Đơn hàng sau khi được chú cún "xử lý" (Ảnh: @@tg20970)

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không khỏi bật cười trước tình huống tréo ngoe này. Nhiều người cũng nhanh chóng “bênh vực” shipper và cũng thấy may khi gia đình có camera an ninh nên mọi chuyện được làm rõ, tránh việc hiểu lầm không đáng có cho anh shipper.

“Không có camera thì anh shipper không rửa được nỗi oan này”, “Nuôi ong tay áo nuôi con báo trong nhà hả?”, “Rồi nó có unbox hộ luôn không? Nếu không có camera thì anh shipper làm sao minh oan đây?”, “Được việc quá he! Mà việc phá hoại!”, “Không có cam thì anh shipper có tắm bằng nước Javen cũng không trắng nổi”, “Này là lanh chanh nè. Không mượn mà đi cất làm tìm không ra luôn. Ai mượn nó vậy?”, “Đơn hàng của bạn đã tan nát”,... là một số bình luận từ dân tình.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự khi shipper ném đơn hàng vào nhà mà bị lố tay, khi thú cưng nhận đơn thay chủ. Cá biệt, có chú cún còn “giấu” đơn hàng của chủ dưới gầm giường, không cho ai đụng vào:

- Nhà chị mình cũng y như này, nhưng không có camera nên không biết đâu mà tìm. Cả nhà vẫn nghĩ đến chuyện cún con tha lung tung mà tìm khắp nơi không thấy. Cuối cùng là ra vườn mới thấy.

- Của tui là “đơn hàng của bạn đang trên ngọn cây”. Kiểu tui cũng gọi shipper mấy cuộc hỏi sao khuya rồi mà vẫn chưa giao hàng, mình chuyển khoản rồi. Hoá ra ổng quẳng vô cổng cao, bên trong có cái cây nên hàng dính lên ngọn mà tui nhìn từ dưới lên không thấy luôn vì lá nó to. Phải lên lầu nhìn xuống mới thấy.

- Shipper nhà tôi toàn tự mở cửa vào nhà không thèm nói gì luôn mà chó cũng chẳng sủa.

- Cún nhà tui thì shipper đưa là nó tha giấu dưới gầm giường, mẹ tui lại lấy là nó cắn không cho lấy. Đến khổ!

- Shipper chỗ tui ném quá tay, bay qua sân sang hàng xóm luôn. Đến lúc tui gọi lại hỏi thì ổng bảo: “Em ném quá tay, chị tìm quanh tường phía trong hộ em”. Tui tìm mãi ở nhà không thấy đâu thì bác hàng xóm sang hỏi tìm gì, được một lúc bác về nhà thì thấy bên vườn nhà bác.