Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý 1 lỗi vi phạm phổ biến, tất cả các tài xế chú ý

Theo Thái Hà | 17-04-2026 - 20:45 PM | Xã hội

Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm gia thông này trên toàn địa bàn.

Trước tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định diễn ra phổ biến, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn, từ ngày 15/4 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý trên toàn địa bàn.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại các tuyến trục chính, cửa ngõ ra vào Thành phố, khu vực bến xe, bệnh viện, trường học, tuyến phố trung tâm và các điểm thường xuyên ùn tắc.

Các hành vi vi phạm như dừng, đỗ xe tại nơi có biển cấm, trên phần đường dành cho người đi bộ, nơi đường giao nhau, đỗ xe thành hàng ngang, đỗ ngược chiều… sẽ bị xử lý nghiêm. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát, camera AI và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiếp tục được phát huy hiệu quả để kịp thời phát hiện, ghi nhận vi phạm.

Việc triển khai kế hoạch thể hiện quyết tâm của Công an Thành phố trong lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, an toàn, thông suốt.

Hình ảnh từ ngày đầu ra quân 16/4 của Công an thành phố Hà Nội:

CSGT xử lý ô tô dừng, đỗ sai quy định. Ảnh: CA HN

Lực lượng chức năng tập trung xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Ảnh: CA HN

Hệ thống camera hoạt động 24/24 sẽ ghi nhận, phạt nguội với các vi phạm dừng đỗ sai quy định. Ảnh: CA HN

Mức phạt lỗi dừng đỗ xe ô tô sai quy định theo Nghị định 168

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định các mức phạt tiền và trừ điểm GPLX đối với lỗi dừng, đỗ xe ô tô sai quy định, tùy theo mức độ vi phạm:

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Từ nay đến hết năm 2026, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Hiện trường vụ tàu khách Hà Nội - Hải Phòng cháy 2 toa khi đang chạy, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hương SN 1969

20:18 , 17/04/2026
Tài khoản ngân hàng có giao dịch 100 triệu đồng, nữ trung tá công an lập tức rà soát và phát hiện điều bất thường

19:49 , 17/04/2026
Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh mới gây mưa dông mạnh, có thể xuất hiện mưa đá

19:26 , 17/04/2026
Tin vui: Gần 9.000 phụ nữ ở TPHCM nhận thưởng 3 - 5 triệu đồng

19:00 , 17/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên