Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 100 triệu đồng, nữ trung tá công an lập tức rà soát và phát hiện điều bất thường

Theo Nam An | 17-04-2026 - 19:49 PM | Xã hội

Một nữ trung tá công an tại Thanh Hóa bất ngờ nhận 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm và đã chủ động báo cáo, phối hợp xác minh để trao trả lại cho người gửi.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, chiều 11/4, Trung tá Lê Thị Ngà, Phó Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh (Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thanh Hóa) nhận được 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Đại diện chỉ huy và CBCS Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh và Trung tá Lê Thị Ngà (thứ 2 từ trái qua) trao trả số tiền 1000 triệu đồng chị N.T.N.A chuyển khoản nhầm

Bất ngờ vì nhận được số tiền lớn, Trung tá Lê Thị Ngà đã chủ động rà soát toàn bộ các mối quan hệ và giao dịch kinh tế của bản thân cũng như gia đình, qua đó xác định không có bất kỳ liên hệ nào với người chuyển tiền. Xác định nhiều khả năng đây là trường hợp chuyển khoản nhầm, Trung tá Lê Thị Ngà đã báo cáo lãnh đạo Phòng Hậu cần để xin ý kiến chỉ đạo xác minh, xử lý theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành xác minh. Với tinh thần khẩn trương, thông tin về người chuyển khoản nhầm đã nhanh chóng được xác định là chị N.T.N.A, trú tại số 100 đường Trịnh Tùng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của Trung tá Lê Thị Ngà.

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 14/4, đại diện chỉ huy và CBCS Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh cùng Trung tá Lê Thị Ngà đã trực tiếp đến gia đình chị N.T.N.A để trao trả đầy đủ số tiền nêu trên.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên