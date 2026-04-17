Trung tá công an bất ngờ nhận được 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Theo Tuấn Minh | 17-04-2026 - 17:45 PM | Xã hội

Bất ngờ nhận được 100 triệu đồng từ người lạ chuyển vào tài khoản, nữ trung tá Công an tỉnh Thanh Hóa đã rà soát để tìm người trả lại.

Ngày 17-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đại diện chỉ huy Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh (thuộc Phòng Hậu cần Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp trao trả lại số tiền 100 triệu đồng cho 1 người dân chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một nữ trung tá công an.

Trung tá Lê Thị Ngà, Phó giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh (Công an tỉnh Thanh Hóa) trao trả lại số tiền cho người chuyển khoản nhầm

Trước đó, chiều 11-4, trung tá Lê Thị Ngà, Phó giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh (Phòng Hậu cần Công an tỉnh Thanh Hóa), nhận được 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Bất ngờ vì nhận được số tiền lớn, trung tá Lê Thị Ngà đã chủ động rà soát toàn bộ các mối quan hệ và giao dịch kinh tế của bản thân cũng như gia đình, qua đó xác định không có bất kỳ liên hệ nào với người chuyển tiền.

Xác định đây là trường hợp chuyển khoản nhầm, trung tá Ngà đã báo cáo lãnh đạo Phòng Hậu cần để xin ý kiến chỉ đạo xác minh, xử lý theo quy định.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã xác định được người chuyển khoản nhầm là chị N.T.N.A. (ngụ đường Trịnh Tùng, phường Hạc Thành). Chị A. cho biết do sơ suất trong quá trình giao dịch nên đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của trung tá Lê Thị Ngà.

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 14-4, đại diện chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh cùng trung tá Lê Thị Ngà đã trực tiếp đến gia đình trao trả lại số tiền chị A. chuyển nhầm.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Từ nay đến hết năm 2026, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Tin vui: Từ nay đến hết năm 2026, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ Nổi bật

Hiện trường vụ tàu khách Hà Nội - Hải Phòng cháy 2 toa khi đang chạy, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt

Hiện trường vụ tàu khách Hà Nội - Hải Phòng cháy 2 toa khi đang chạy, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 17-4: Xổ số miền Nam - Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 17-4: Xổ số miền Nam - Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

17:15 , 17/04/2026
Ly kỳ vụ "xây nhầm" gần 50 căn nhà: Trước khi bị bắt, Lê Văn Hoàng từng kiện lại chủ đất

Ly kỳ vụ "xây nhầm" gần 50 căn nhà: Trước khi bị bắt, Lê Văn Hoàng từng kiện lại chủ đất

16:50 , 17/04/2026
Truy tìm Nguyễn Thị Thanh Tâm SN 1986

Truy tìm Nguyễn Thị Thanh Tâm SN 1986

16:40 , 17/04/2026
Bắt nữ giúp việc Công ty Sen Vàng Trần Thị Yến

Bắt nữ giúp việc Công ty Sen Vàng Trần Thị Yến

16:19 , 17/04/2026

