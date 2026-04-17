Ly kỳ vụ "xây nhầm" gần 50 căn nhà: Trước khi bị bắt, Lê Văn Hoàng từng kiện lại chủ đất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/4/2026 đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (sinh năm 1969, ở Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là kết quả tiếp theo trong quá trình điều tra vụ việc “xây nhầm” gần 50 căn nhà trên đất của người khác gây bức xúc dư luận suốt thời gian qua.

Theo hồ sơ, khu đất có diện tích hơn 6.400m² tại phường Tân Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp cho ông Trương Minh Ký từ năm 1999. Tuy nhiên, từ năm 2017, Lê Văn Hoàng cùng một số cá nhân đã chiếm dụng một phần diện tích đất này để xây dựng nhà ở trái phép, dẫn đến tranh chấp kéo dài. Mặc dù chủ đất đã khởi kiện và Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xây dựng trên khu đất, nhưng các công trình vẫn tiếp tục mọc lên.

Đặc biệt, thông tin trên VTV cho hay, trong quá trình tranh chấp, đối tượng Lê Văn Hoàng đã khởi kiện ngược lại chủ đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất nhưng không được Tòa án chấp nhận. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các công trình trên khu đất này.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Lê Văn Hoàng - Ảnh: Bộ Công an

Đến năm 2020, khi Cơ quan thi hành án yêu cầu tháo dỡ, khu đất đã hình thành hàng chục căn nhà và dãy phòng trọ.

Từ một số căn nhà cấp 4 ban đầu vào năm 2019, đến năm 2020, khu đất đã xuất hiện 25 căn nhà cùng 2 dãy phòng trọ xây dựng trái phép. Sau đó, số lượng công trình tiếp tục gia tăng, hình thành tổng cộng 48 căn nhà được xây dựng trái phép trên đất không thuộc quyền sử dụng của Hoàng.

Đáng chú ý, mặc dù không có quyền sử dụng đất hợp pháp, Hoàng vẫn thực hiện việc chuyển nhượng, bán lại các căn nhà cho nhiều người dân. Phần lớn người mua là công nhân, người lao động có thu nhập thấp, phải tích góp, vay mượn để có chỗ ở, nay đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản.

Đến tháng 7/2024, Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên (cũ) xét xử sơ thẩm đã tuyên buộc các bên liên quan tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho chủ sở hữu.

Đầu năm 2025, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Tòa án đã kiến nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, đến tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm liên quan.

Khu đất và nhà liền kề xây trên đất người khác - Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Lê Văn Hoàng không đơn thuần là tranh chấp dân sự, mà có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tổ chức xây dựng trái phép quy mô lớn trên đất của người khác nhằm trục lợi.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định vụ việc là điển hình của tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép rồi “hợp thức hóa” bằng giao dịch mua bán, tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho người dân. Việc thiếu kiểm tra pháp lý khi mua bất động sản, đặc biệt với các khu đất chưa rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận hợp pháp, có thể dẫn đến hậu quả mất toàn bộ tài sản và kéo theo tranh chấp kéo dài.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng, kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi giao dịch, tránh trở thành nạn nhân trong các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo tương tự.