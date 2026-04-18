Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Quỳnh SN 1973

Theo Duy Anh | 18-04-2026 - 12:59 PM | Xã hội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 19 giờ - 21 giờ ngày 8/4, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã đồng loạt bắt quả tang 2 cơ sở đang có hành vi sử dụng hoá chất cấm để sản xuất giá đỗ với số lượng lớn tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của Phạm Thị Quỳnh (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ cùng các gói bột, tuyp chứa hoá chất cấm 6- benzylaminopurrine và nhiều dụng cụ để sản xuất giá đỗ. Trưng cầu giám định từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ đều chứa hóa chất cấm 6- benzylaminopurrine.

Đây hoá chất bền vững, khi xâm nhập vào cơ thể, sẽ ảnh hưởng nghiệm trọng đối với sức khoẻ con người nhẹ có thể gây ngô độc, rối loạn tiêu hoa cấp, suy gan, suy thận và hệ thần kinh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Các gói bột, tuyp chứa hoá chất cấm 6- benzylaminopurrine (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Chủ 2 cơ sở này là Ngô Thị Nhự sinh năm 1967 và Phạm Thị Quỳnh sinh năm 1973, cùng trú tại khu Kim Lăng phường Quảng Yên khai nhận: dù biết 6-Benzylaminopurine là hóa chất cấm nhưng vì ham lợi nên các đối tượng đã mua chất cấm trôi nổi trên thị trường với giá từ 2-10 nghìn đồng cho 1 gói 2gam, tuýp.

Ngoài 1,5 tấn giá đỗ chứa chất cấm thu tại hiện trường, quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với Ngô Thị Nhự (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt đối tượng Phạm Thị Quỳnh (Ảnh: Công an nhân dân).

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt khởi tố 2 vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thị Nhự và Phạm Thị Quỳnh đều về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại Điều 317 Bộ Luật hình sự. Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

