Từ tháng sau, thi bằng lái xe có thay đổi mới, người dân nên biết

Theo Huỳnh Duy | 18-04-2026 - 10:37 AM | Xã hội

Quy định mới về thi bằng lái xe sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2026.

Ngày 17/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã hoàn thiện loạt video dài khoảng 15 phút, tái hiện các tình huống dễ dẫn đến tai nạn liên quan đến cả xe máy và ô tô. Đây sẽ là nội dung bắt buộc đối với học viên trước khi bước vào kỳ thi sát hạch.

Theo CSGT, các video được xây dựng từ hình ảnh thực tế kết hợp mô phỏng, tập trung vào những lỗi phổ biến như chuyển hướng sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, vượt ẩu hoặc thiếu quan sát khi qua nút giao. Một số tình huống cũng sẽ được tích hợp vào bài thi mô phỏng nhằm đánh giá khả năng xử lý của học viên.

Từ tháng 5/2026, trước khi sát hạch lái xe học viên phải xem đoạn clip dài khoảng 15 phút cảnh báo về tai nạn giao thông. (Ảnh minh hoạ)

Việc bổ sung nội dung này nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo và sát hạch lái xe, chuyển từ đánh giá thuần túy kỹ năng điều khiển phương tiện sang chú trọng hơn đến ý thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống của người lái.

Trước đó, Cục CSGT cho biết đang nghiên cứu nhiều thay đổi trong công tác sát hạch. Qua phân tích dữ liệu thi và đối chiếu với thực tế vi phạm, tai nạn giao thông, cơ quan này nhận định còn tồn tại sự thiếu đồng bộ giữa nội dung đào tạo và các lỗi phổ biến trên đường.

Đáng chú ý, với các hạng bằng B, C1, C, D1, D, những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn thường xuất phát từ việc không quan sát khi chuyển hướng, đi sai làn đường hoặc không tuân thủ quy định tại nút giao. Tuy nhiên, trong phần thi đường trường hiện nay, học viên chỉ di chuyển quãng đường khoảng 2 km, chủ yếu thực hiện các thao tác kỹ thuật như tăng, giảm tốc hoặc bật tín hiệu.

Theo Cục CSGT, đây cũng là một trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho lái xe ngoài kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật trật tự an toàn giao thông.

